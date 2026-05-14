Πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη και την γενική εικόνα ενός φυτού οφείλονται απλώς στο ότι έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια γλάστρα. Η μεταφύτευση δεν χρειάζεται να γίνεται συχνά, υπάρχουν όμως κάποια πολύ χαρακτηριστικά σημάδια που δείχνουν ότι ένα φυτό χρειάζεται περισσότερο χώρο, νέο χώμα και ανανέωση του ριζικού του συστήματος.

1. Ρίζες που βγαίνουν από τις τρύπες της γλάστρας

Είναι το πιο χαρακτηριστικό σημάδι ότι το φυτό έχει γεμίσει εντελώς το εσωτερικό της γλάστρας με ρίζες και δεν έχει πλέον χώρο να αναπτυχθεί.

Συνήθως συμβαίνει:

σε γρήγορης ανάπτυξης φυτά σε παχύφυτα σε φυτά που έχουν παραμείνει χρόνια στην ίδια γλάστρα. 2. Το χώμα στεγνώνει πολύ γρήγορα

Όταν ένα φυτό χρειάζεται συνεχώς πότισμα, ακόμη και σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, πολλές φορές δεν φταίει η ζέστη αλλά το γεγονός ότι οι ρίζες έχουν καταλάβει σχεδόν όλο το χώμα της γλάστρας.

Έτσι:

το νερό απορροφάται αμέσως το χώμα δεν συγκρατεί υγρασία και το φυτό αφυδατώνεται πιο εύκολα3. Η ανάπτυξη έχει σταματήσει

Αν ένα φυτό:

δεν μεγαλώνει δεν βγάζει νέα φύλλα ή έχει περιορισμένη ανθοφορία

παρότι βρίσκεται σε σωστές συνθήκες φωτισμού και ποτίσματος, πιθανότατα χρειάζεται μεταφύτευση.

Η έλλειψη χώρου περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και τελικά ολόκληρου του φυτού.

4. Το φυτό γέρνει ή φαίνεται “στριμωγμένο”

Σε αρκετές περιπτώσεις το υπέργειο τμήμα μεγαλώνει περισσότερο από όσο μπορεί να υποστηρίξει η γλάστρα.

Έτσι:

το φυτό χάνει την σταθερότητά του γέρνει εύκολα ή δείχνει δυσανάλογο σε σχέση με το δοχείο φύτευσης.5. Το χώμα έχει αλλοιωθεί

Με τον χρόνο το χώμα:

συμπιέζεται χάνει θρεπτικά στοιχεία και μειώνεται η σωστή αποστράγγιση.

Ακόμη κι αν το φυτό δεν χρειάζεται μεγαλύτερη γλάστρα, πολλές φορές χρειάζεται ανανέωση χώματος για να διατηρηθεί υγιές.

6. Οι ρίζες σχηματίζουν πυκνή μάζα

Αν αφαιρέσετε προσεκτικά το φυτό από την γλάστρα και δείτε ότι οι ρίζες έχουν σχηματίσει έναν πολύ πυκνό “κύκλο” γύρω από το χώμα, τότε το φυτό χρειάζεται άμεσα μεταφύτευση.

Σε αυτή την κατάσταση:

οι ρίζες δυσκολεύονται να απορροφήσουν νερό και θρεπτικά στοιχεία και το φυτό εξασθενεί σταδιακά.Ποια είναι η καλύτερη εποχή για μεταφύτευση

Η ιδανικότερη περίοδος για τις περισσότερες μεταφυτεύσεις είναι:

η άνοιξη και οι αρχές φθινοπώρουόταν επικρατούν κανονικές θερμοκρασίες και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Αποφύγετε μεταφυτεύσεις:

σε περιόδους καύσωνα έντονου ψύχους ή όταν ένα φυτό βρίσκεται σε ανθοφορία. Το μέγεθος της νέας γλάστρας

Κατά την μεταφύτευση προτιμήστε γλάστρα μόνο λίγο μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Η υπερβολικά μεγάλη γλάστρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ρίζες, ενώ συχνά ωθεί το φυτό να αναπτύξει δυσανάλογα μεγάλο ριζικό σύστημα εις βάρος του φυλλώματος και της ανθοφορίας του.

