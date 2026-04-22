Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 127 - Β.Μ.). συμβουλευόμαστε τη σχετική ανάρτηση και διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 53ου κεφαλαίου "Ωραίο σχέδιο!" (σελίδα 128 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4, στις σελίδες 39 και 40 του Τ.Ε..Ιστορία: Την Παρασκευή, 24/4, θα γράψουμε επαναληπτικό τεστ στα δύο πρώτα κεφάλαια της Δ' Ενότητας (βλέπουμε το εκπαιδευτικό υλικό των αντίστοιχων αναρτήσεων εδώ κι εδώ), τα οποία προετοιμάζουμε τέλεια! Για την Τετάρτη, 29/4, διαβάζουμε, με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης, πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η κρίση στα Βαλκάνια" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 10 και 11, στη σελίδα 31 του Τ.Ε.. Τέλος, ανατρέχοντας στην επαναληπτική ανάρτηση, μπορούμε να κάνουμε μια πρώτης τάξεως ανασκόπηση της Δ΄ ενότητας.Φυσική: Το ΦΕ4 "Το μάτι μας" θα ολοκληρωθεί στην επόμενη συνάντησή μας, ωστόσο εσείς μπορείτε να θυμηθείτε όσα συζητήσαμε και παρατηρήσαμε στα πειράματα που κάναμε στη τάξη, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στη σχετική ανάρτηση.Σχολική ζωή: Αρχικά, αύριο Πέμπτη, 23/4, κατά το πρώτο δίωρο, θα συμμετάσχουμε στην παρουσίαση του ολυμπιακού αθλήματος του τζούντο από έναν πρωταθλητή - μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο. Για τον λόγο αυτό μοιράστηκε μια δήλωση γονικής συναίνεσης για τη συμμετοχή μας στη δράση, την οποία πρέπει να έχουμε όλοι μαζί μας αύριο. Επίσης, πρέπει να έχουμε μαζί και τη δήλωση μετάβασης στο κλειστό του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου της οδού Μιαούλη, μια και αύριο θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μπάσκετ των αγοριών του σχολείου μας. Αυτό προσαρμόζει και το πρόγραμμα μαθημάτων, οπότε αύριο φέρνουμε μόνο γεωγραφία.

klikstimathisi