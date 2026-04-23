2026-04-23 17:23:32
Φωτογραφία για ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Φ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ



Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμών 2026, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η πρόληψη συνιστά θεμελιώδη πυλώνα ενός ανθεκτικού, αποτελεσματικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου συστήματος υγείας. Ο εμβολιασμός, ως μία από τις πλέον ασφαλείς, αποτελεσματικές και αποδοτικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας αποτελεί κρίσιμη συλλογική επένδυση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα εμβόλια σώζουν κάθε χρόνο 3,5 έως 5 εκατομμύρια ζωές. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν συμβάλει στη διάσωση πάνω από 154 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη σημαντική μείωση της βρεφικής θνησιμότητας. Υπό το πρίσμα αυτό, η

ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και η πλήρης αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δομών υγείας αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Το φαρμακείο της γειτονιάς και ο φαρμακοποιός, ως ο πλέον άμεσα προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας, βρίσκονται πλέον στην εμπροσθοφυλακή της πρόληψης, συμβάλλοντας ουσιαστικά όχι μόνο στην ενημέρωση και την καθοδήγηση των πολιτών αλλά και στη διενέργεια εμβολιασμών ενηλίκων.

 

 

 Η διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι η οργανωμένη συμμετοχή των φαρμακοποιών σε εμβολιαστικά προγράμματα συνδέεται με μετρήσιμη βελτίωση της εμβολιαστικής πρόσληψης, Η εμπειρία των τελευταίων ετών επιβεβαιώνει επίσης, ότι η ενεργός συμμετοχή του φαρμακοποιού διευρύνει την πρόσβαση, ενισχύει την πρόληψη και αναδεικνύει το φαρμακείο ως ουσιώδη κρίκο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισυνάπτεται και το άρθρο του Προέδρου του Π.Φ.Σ. στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», με τίτλο «Ο Φαρμακοποιός στην πρώτη γραμμή πρόληψης».


 

 

Roberto Rinaudo, CEO της Hellenic Train στο φόρουμ των Δελφών: Η Hellenic Train επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Κ. Κυρανάκης: 23 νέα τρένα το 2027, η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και οι πέντε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας μέσα στο καλοκαίρι.
