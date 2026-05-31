2026-05-31 19:19:00

Το 24,8% του ελληνικού πληθυσμού καπνίζει καθημερινά, από ηλικίας 16 και άνω, το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.



Με την τηλεοπτική και διαδικτυακή του καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) επικοινωνεί το παγκόσμιο μήνυμα: "Ξεσκεπάζουμε την παραπλανητική έλξη του καπνίσματος - Αναλαμβάνουμε δράση για την καταπολέμηση του εθισμού στη νικοτίνη και στον καπνό".



Όπως ανακοινώθηκε, το ΕΛΙΚΑΡ αναδεικνύει την ανάγκη της αξιόπιστης ενημέρωσης του κοινού και της πρόληψης, με στόχο να συμβάλλει στην καταπολέμηση του εθισμού στο κάπνισμα οποιασδήποτε μορφής.



