Ανταγωνιστική εικόνα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με την «Κοινωνία Ώρα Mega» να περνά πρώτη με 16.9%.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 16.2%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 13.3% και η «Ώρα Ελλάδος» με 12.9%, παραμένοντας σε καλά επίπεδα.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Σήμερα» με 8.1%, ενώ το «Νωρίς - Νωρίς» σημείωσε 3.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com