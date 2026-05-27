2026-05-27 10:09:34
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Άλλο ένα πάγιο αίτημα των φαρμακοποιών γίνεται πράξη, πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων

Μία σημαντική εξέλιξη για τον ρόλο του φαρμακοποιού στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, καθώς ενεργοποιείται η πρόσβαση των φαρμακοποιών στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Με τη νέα δυνατότητα, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο τους εμβολιασμούς ενηλίκων που διενεργούνται στο φαρμακείο, συμβάλλοντας στην πληρέστερη και ακριβέστερη αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της θεσμοθέτησης της δυνατότητας διενέργειας εμβολιασμών ενηλίκων από τους φαρμακοποιούς και αποτελεί, σύμφωνα με τον ΠΦΣ, πάγια διεκδίκηση του κλάδου.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η καταχώρηση των εμβολιασμών ενηλίκων θα γίνεται μέσω της...



... σχετικής πλατφόρμας της ΗΔΥΚΑ, με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ήδη γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί από την καταχώρηση του αντιγριπικού εμβολιασμού κατά την εκτέλεση της συνταγής.

Ο φαρμακοποιός εισέρχεται μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Επιλέγει το Μητρώο Εμβολιασμού Ενηλίκων. Καταχωρεί νέο εμβολιασμό με βάση τα στοιχεία του πολίτη. Συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία του εμβολίου, όπως εμπορικό σκεύασμα, αριθμό παρτίδας, ημερομηνία λήξης και ταινία γνησιότητας. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού, καταχώρησης ανεπιθύμητης ενέργειας και ακύρωσης καταχώρισης όπου απαιτείται. Ζητείται διασύνδεση με τα προγράμματα φαρμακείων

Ο ΠΦΣ αναφέρει επίσης ότι έχει ήδη ζητήσει από την ΗΔΥΚΑ τη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω API με τα προγράμματα φαρμακείων, ώστε η διαδικασία καταχώρησης να μπορεί να γίνεται με περισσότερους αυτοματισμούς και μικρότερη επιβάρυνση στην καθημερινή εργασία του φαρμακείου.



Η συστηματική καταχώρηση των εμβολιασμών είναι σημαντική, όχι μόνο για την ορθή εικόνα της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και για την ανάδειξη της πραγματικής συμβολής των φαρμακοποιών στις υπηρεσίες πρόληψης.



Η ανακοίνωση του ΠΦΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά η ανακοίνωση που αναρτήθηκε από ΠΦΣ, καθώς και το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης της ΗΔΥΚΑ για τους φαρμακοποιούς.



Πηγές:

Ανακοίνωση ΠΦΣ: Καταχώρηση εμβολιασμών ενηλίκων στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων από τον φαρμακοποιό

Εγχειρίδιο Χρήσης Μητρώου Εμβολιασμών Ενηλίκων — Φαρμακοποιός


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέμπη: Συνέχεια στη δίκη με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας - Ανανεωμένη η αίθουσα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Συνέχεια στη δίκη με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας - Ανανεωμένη η αίθουσα.
Η συμμετοχή του Π.Φ.Σ στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η συμμετοχή του Π.Φ.Σ στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Μαυρίδης: Καθολικό το αίτημα των πολιτών της Ημαθίας για σύγχρονο Προαστιακό σιδηρόδρομο.
Γιώργος Μαυρίδης: Καθολικό το αίτημα των πολιτών της Ημαθίας για σύγχρονο Προαστιακό σιδηρόδρομο.
Οι φαρμακοποιοί απέκτησαν πρόσβαση στο Μητρώο Εμβολιασμού Ενηλίκων
Οι φαρμακοποιοί απέκτησαν πρόσβαση στο Μητρώο Εμβολιασμού Ενηλίκων
Πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες – Τρία στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται στην Ελλάδα
Πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες – Τρία στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται στην Ελλάδα
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!
ΓΣ Ενεργειακών Κοινοτήτων Φαρμακοποιών και Εκλογές-22/5 Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ευρώπη
ΓΣ Ενεργειακών Κοινοτήτων Φαρμακοποιών και Εκλογές-22/5 Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σχέδιο εποπτείας της ΡΑΣ αποκαλύπτει ανοιχτές πληγές και εκκρεμότητες.
Το σχέδιο εποπτείας της ΡΑΣ αποκαλύπτει ανοιχτές πληγές και εκκρεμότητες.
Το σχέδιο εποπτείας της ΡΑΣ αποκαλύπτει ανοιχτές πληγές και εκκρεμότητες.
Το σχέδιο εποπτείας της ΡΑΣ αποκαλύπτει ανοιχτές πληγές και εκκρεμότητες.
Ο Προαστιακός σιδηρόδρομος στο EURO CHANNEL.
Ο Προαστιακός σιδηρόδρομος στο EURO CHANNEL.
Βέλγιο: Αναπάντητα ερωτήματα για τη σύγκρουση του σχολικού με τρένο.
Βέλγιο: Αναπάντητα ερωτήματα για τη σύγκρουση του σχολικού με τρένο.
INTERNET: ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΥΛΤΠΤΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΘΕΛΑ ΜΑΣ
INTERNET: ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΥΛΤΠΤΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΘΕΛΑ ΜΑΣ