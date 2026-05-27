Μία σημαντική εξέλιξη για τον ρόλο του φαρμακοποιού στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, καθώς ενεργοποιείται η πρόσβαση των φαρμακοποιών στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Με τη νέα δυνατότητα, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο τους εμβολιασμούς ενηλίκων που διενεργούνται στο φαρμακείο, συμβάλλοντας στην πληρέστερη και ακριβέστερη αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της θεσμοθέτησης της δυνατότητας διενέργειας εμβολιασμών ενηλίκων από τους φαρμακοποιούς και αποτελεί, σύμφωνα με τον ΠΦΣ, πάγια διεκδίκηση του κλάδου.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η καταχώρηση των εμβολιασμών ενηλίκων θα γίνεται μέσω της...

... σχετικής πλατφόρμας της ΗΔΥΚΑ, με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ήδη γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί από την καταχώρηση του αντιγριπικού εμβολιασμού κατά την εκτέλεση της συνταγής.

Ο φαρμακοποιός εισέρχεται μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Επιλέγει το Μητρώο Εμβολιασμού Ενηλίκων. Καταχωρεί νέο εμβολιασμό με βάση τα στοιχεία του πολίτη. Συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία του εμβολίου, όπως εμπορικό σκεύασμα, αριθμό παρτίδας, ημερομηνία λήξης και ταινία γνησιότητας. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού, καταχώρησης ανεπιθύμητης ενέργειας και ακύρωσης καταχώρισης όπου απαιτείται. Ζητείται διασύνδεση με τα προγράμματα φαρμακείων

Ο ΠΦΣ αναφέρει επίσης ότι έχει ήδη ζητήσει από την ΗΔΥΚΑ τη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω API με τα προγράμματα φαρμακείων, ώστε η διαδικασία καταχώρησης να μπορεί να γίνεται με περισσότερους αυτοματισμούς και μικρότερη επιβάρυνση στην καθημερινή εργασία του φαρμακείου.

Η συστηματική καταχώρηση των εμβολιασμών είναι σημαντική, όχι μόνο για την ορθή εικόνα της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και για την ανάδειξη της πραγματικής συμβολής των φαρμακοποιών στις υπηρεσίες πρόληψης.

Η ανακοίνωση του ΠΦΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά η ανακοίνωση που αναρτήθηκε από ΠΦΣ, καθώς και το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης της ΗΔΥΚΑ για τους φαρμακοποιούς.

Ανακοίνωση ΠΦΣ: Καταχώρηση εμβολιασμών ενηλίκων στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων από τον φαρμακοποιό

Εγχειρίδιο Χρήσης Μητρώου Εμβολιασμών Ενηλίκων — Φαρμακοποιός

