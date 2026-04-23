Ο Παναγιώτης Στάθης πήρε τη σκυτάλη του «Καλημέρα Ελλάδα», ρίχτηκε με την εμπειρία του στην αρένα και προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες.Τρεις μήνες πριν από το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν, τι κρατάς από τη φετινή εμπειρία, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό;«Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση», που έλεγε και ο σύντροφος Μάο. (Γέλια.) Προφανώς, πρόκειται για μια χρονιά-πρόκληση, με την έννοια της δυσκολίας του εγχειρήματος, αλλά και εξαιρετικά σημαντική, γιατί μαθαίνεις κάθε μέρα πώς πρέπει να τοποθετείς ένα -έστω- μικρό λιθαράκι, για να φτιάξεις ένα στέρεο οικοδόμημα. Γνώριζα εκ προοιμίου πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες, πως οι απαιτήσεις και, κυρίως, οι προσδοκίες ακόμα μεγαλύτερες, αφού οφείλαμε να δώσουμε ένα άλλο περιεχόμενο και μια άλλη μορφή στον ιστορικότερο ρόλο της ελληνικής τηλεόρασης. Έγιναν πολλά η αλήθεια είναι αυτή τη χρονιά. Δεν διεκδικούμε και Όσκαρ εύνοιας ή τύχης αλλά στο τέλος της ημέρας ο καθένας φτιάχνει μόνος την τύχη του. Άρα κρατώ την πλούσια εμπειρία και κυρίως την επίμονή μου για τον στόχο.Θα χαρακτήριζες την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» σπουδαίο μάθημα ή τολμηρό εγχείρημα;Και τα δύο. Πάντα πίστευα πως π επόμενη ημέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» θα ήταν δύσκολη και, προφανώς, απαιτητική έως απόλυτα δυσχερής για τον/τους παρουσιαστή/παρουσιαστές του. Αυτή η δυσκολία έγκειται στην ίδια την ιστορικότητα της εκπομπής και την τεράστια διαχρονική επιτυχία της, που συνδέθηκε όσο -πιθανόν- καμία άλλη με τον παρουσιαστή της επί πάνω από τρεις δεκαετίες. 0 δρόμος, προφανώς, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, έχει πολλή ανηφόρα. Αλλά, αλήθεια τώρα, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια τέτοια πρόκληση; Εγώ, πάντως, όχι Πήρες τη σκυτάλη από τον σπουδαίο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος, λίγο καιρό μετά, έφυγε από τη ζωή. Ποια συμβουλή του κρατάς;Ο Γιώργος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν ούτε από την εκπομπή ούτε από την τηλεόραση γενικότερα. Αυθεντικός εκφραστής της λαϊκής αγωνίας, καθημερινός συνομιλητής του κόσμου. Η απώλειά του ήταν μία πολύ δύσκολη στιγμή και για την εκπομπή και τον Όμιλο ΑΝΤ1 και για όλους μας. Είδα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες να κλαίνε με λυγμούς και να θρηνούν την απώλειά του, ανυπόκριτα και με σπαραγμό. Λίγο καιρό πριν, είχαμε κάνει μία μεγάλη συζήτηση. Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εκπομπής, με συμβούλεψε, είναι η αλήθεια, κάτι που δεν θα αποκαλύψω. Θα πω μόνο πως για άλλους λόγους, που δεν είναι της παρούσης, δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Παπαδάκη και έκανα λάθος, το πλήρωσα μάλιστα, θα αποκαλύψω, πάντως, πως ο Γιώργος μού είχε τηλεφωνήσει το καλοκαίρι, όταν βρισκόμουν σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, για να με παροτρύνει θερμότατα να κάνω το βήμα...