2026-05-12 11:42:55

Σήμερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, σχολίασε το περιστατικό του SURVIVOR, αποκαλύπτοντας ότι επικοινώνησε με τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος εμφανίζεται σοκαρισμένος και ιδιαίτερα στενοχωρημένος.



«Εγώ μίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες το βράδυ, γιατί το έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση να βγει στο πρωινό για λίγες μέρες, σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό το γεγονός και πάρα πολύ στεναχωρημένος.



Είναι δίπλα στον παίκτη, το μυαλό του είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά το παιδί. Την κάνω αυτή την ανακοίνωση για το ότι ο Γιώργος θα λείψει κάποιες μέρες, όταν νιώσει ο ίδιος καλά θα ξαναβγεί στο πρωινό», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Πηγή: tvnea.com



