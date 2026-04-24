2026-04-24 11:18:25
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Live News» – Κοντά «The Chase» και «Deal»



 Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 15.7%, διατηρώντας το προβάδισμα.

Ακολούθησαν σε κοντινή απόσταση το «The Chase» με 13.6% και το «Deal. IX» με 13.4%, ενώ υψηλά κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.4%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 11.8%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» (9.6%) και το «Rouk Zouk» (9.5%) κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Στη συνέχεια ακολούθησε το «Στούντιο 4» με 6.8%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 4.7% και το «Cash or Trash» με 4.3%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.9%, οι «Τρελοί Πολυτελείας» (ΣΚΑΪ) με 2.6% και το «Το Χούμε!» με 2.1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
