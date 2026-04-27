Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως «σφίγγει τα λουριά» στους κατασκευαστές, αλλά όπως πάντα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Ας δούμε τι ακριβώς ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2027 και τι πρέπει να περιμένουμε:1. Τέλος στο «κολλημένο» hardware
Ο νέος κανονισμός (2023/1542) ορίζει ότι οι μπαταρίες σε smartphones και tablets θα πρέπει να είναι αντικαταστάσιμες από τον ίδιο τον χρήστη.
Τι σημαίνει αυτό; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιστρέψουμε στα πλαστικά καπάκια που άνοιγαν με το νύχι (αν και θα ήταν βολικό!). Σημαίνει όμως ότι η μπαταρία δεν πρέπει να είναι κολλημένη με ισχυρές κόλλες.
Εργαλεία: Θα πρέπει να μπορείς να την αλλάξεις με κοινά εργαλεία του εμπορίου. Αν απαιτείται κάποιο ειδικό κατσαβίδι, ο κατασκευαστής θα πρέπει να το παρέχει δωρεάν στη συσκευασία.
Όχι θερμότητα: Απαγορεύεται η χρήση πιστολιών θερμότητας ή διαλυτών για να ανοίξει η συσκευή.2. Το «παραθυράκι» της ανθεκτικότητας
Υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση που ίσως κρατήσει τις μπαταρίες «σφραγισμένες» στα ακριβά μοντέλα (όπως iPhones ή Samsung S-series). Αν ένας κατασκευαστής αποδείξει ότι:
Η μπαταρία διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης.
Η συσκευή είναι πλήρως αδιάβροχη (πιστοποίηση IP67 και πάνω).
...τότε μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση για «εύκολη αντικατάσταση από τον χρήστη», αρκεί η αλλαγή να μπορεί να γίνει από επαγγελματίες.3. Διαθεσιμότητα και Υποστήριξη
Η ΕΕ δεν μένει μόνο στο «άνοιγμα» της συσκευής. Επιβάλλει επίσης:
Ανταλλακτικά για 5 χρόνια: Οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες στην αγορά για τουλάχιστον 5 χρόνια αφού σταματήσει η κυκλοφορία του μοντέλου.
Repairability Score: Θα υπάρχει ειδική σήμανση (label) που θα δείχνει πόσο εύκολα επισκευάζεται η συσκευή, όπως ακριβώς βλέπουμε τις ενεργειακές κλάσεις στα ψυγεία.
Γιατί γίνεται όλο αυτό; Πέρα από το «Δικαίωμα στην Επισκευή» (Right to Repair), ο στόχος είναι περιβαλλοντικός. Το 2027 η ΕΕ θέλει να ανακυκλώνεται το 63% των φορητών μπαταριών, φτάνοντας το 73% μέχρι το 2030.
