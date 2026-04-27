Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως «σφίγγει τα λουριά» στους κατασκευαστές, αλλά όπως πάντα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Ας δούμε τι ακριβώς ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2027 και τι πρέπει να περιμένουμε:

1. Τέλος στο «κολλημένο» hardware

Ο νέος κανονισμός (2023/1542) ορίζει ότι οι μπαταρίες σε smartphones και tablets θα πρέπει να είναι αντικαταστάσιμες από τον ίδιο τον χρήστη.

Τι σημαίνει αυτό; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιστρέψουμε στα πλαστικά καπάκια που άνοιγαν με το νύχι (αν και θα ήταν βολικό!). Σημαίνει όμως ότι η μπαταρία δεν πρέπει να είναι κολλημένη με ισχυρές κόλλες.

Εργαλεία: Θα πρέπει να μπορείς να την αλλάξεις με κοινά εργαλεία του εμπορίου. Αν απαιτείται κάποιο ειδικό κατσαβίδι, ο κατασκευαστής θα πρέπει να το παρέχει δωρεάν στη συσκευασία.

Όχι θερμότητα: Απαγορεύεται η χρήση πιστολιών θερμότητας ή διαλυτών για να ανοίξει η συσκευή.

2. Το «παραθυράκι» της ανθεκτικότητας

Υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση που ίσως κρατήσει τις μπαταρίες «σφραγισμένες» στα ακριβά μοντέλα (όπως iPhones ή Samsung S-series). Αν ένας κατασκευαστής αποδείξει ότι:

Η μπαταρία διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης.

Η συσκευή είναι πλήρως αδιάβροχη (πιστοποίηση IP67 και πάνω).

...τότε μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση για «εύκολη αντικατάσταση από τον χρήστη», αρκεί η αλλαγή να μπορεί να γίνει από επαγγελματίες.

3. Διαθεσιμότητα και Υποστήριξη

Η ΕΕ δεν μένει μόνο στο «άνοιγμα» της συσκευής. Επιβάλλει επίσης:

Ανταλλακτικά για 5 χρόνια: Οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες στην αγορά για τουλάχιστον 5 χρόνια αφού σταματήσει η κυκλοφορία του μοντέλου.

Repairability Score: Θα υπάρχει ειδική σήμανση (label) που θα δείχνει πόσο εύκολα επισκευάζεται η συσκευή, όπως ακριβώς βλέπουμε τις ενεργειακές κλάσεις στα ψυγεία.

Γιατί γίνεται όλο αυτό; Πέρα από το «Δικαίωμα στην Επισκευή» (Right to Repair), ο στόχος είναι περιβαλλοντικός. Το 2027 η ΕΕ θέλει να ανακυκλώνεται το 63% των φορητών μπαταριών, φτάνοντας το 73% μέχρι το 2030.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.