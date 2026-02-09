Η Google σταμάτησε να παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας για ορισμένες συσκευές Android. Φωτογραφία: Cnet .

Σύμφωνα με την Google, έως και 40% των τηλεφώνων Android είναι ευάλωτα σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και spyware

. Οι χρήστες αυτής της ομάδας θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα τηλέφωνά τους σε νεότερη έκδοση.

Μέρος του λόγου πηγάζει από το γεγονός ότι η Google σταμάτησε να κυκλοφορεί ενημερώσεις ασφαλείας για τηλέφωνα με Android 12 ή παλαιότερη έκδοση. Ως αποτέλεσμα, τα μοντέλα τηλεφώνων που κυκλοφόρησαν το 2021 ή νωρίτερα δεν προστατεύονται πλέον από τις πιο πρόσφατες απειλές κακόβουλου λογισμικού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία διανομής εκδόσεων Android της Google, μόνο το 57,9% των συσκευών Android χρησιμοποιούν την έκδοση 13 ή νεότερη. Αυτό σημαίνει ότι το 42,1% των τρεχόντων τηλεφώνων Android είναι ευάλωτα σε επιθέσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2025, εκτιμάται ότι ένα δισεκατομμύριο χρήστες Android βρίσκονταν σε κίνδυνο και αυτός ο αριθμός παρέμεινε αμετάβλητος μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το PhoneArena . Το μακροχρόνιο πρόβλημα με το Android έγκειται στον κατακερματισμό της διαδικασίας ενημέρωσης του λειτουργικού συστήματος.

Ποσοστό χρηστών διαφορετικών εκδόσεων Android. Εικόνα: 9to5Google.

Ενώ η Apple κατασκευάζει τόσο τις συσκευές όσο και το λειτουργικό σύστημα, το Android αναπτύσσεται από την Google, αλλά εκτός από τη σειρά Pixel, πολλές διαφορετικές εταιρείες παράγουν τηλέφωνα Android. Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη τη συγχρονισμένη διάθεση ενημερώσεων.

Λόγω αυτού του κατακερματισμού, το ποσοστό των χρηστών Android που κατέχουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος είναι εξαιρετικά χαμηλό. Από τον Δεκέμβριο, μόνο το 7,5% των συσκευών έτρεχαν Android 16.

Αντίθετα, σύμφωνα με το StatCounter , από αυτόν τον μήνα, το iOS 26 υπάρχει στο 50% των iPhone. Η προηγούμενη έκδοση, iOS 26, αντιπροσωπεύει επίσης το 40%. Λόγω της διεπαφής Liquid Glass, το ποσοστό υιοθέτησης του iOS 26 δεν είναι τόσο υψηλό όσο συνήθως, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό.

Η Google συνιστά άμεσα στους χρήστες που δεν μπορούν να αναβαθμίσουν πέρα ​​από το Android 12 να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναβάθμισης και αγοράς ενός νέου τηλεφώνου. Εάν η τιμή αποτελεί πρόβλημα, οι χρήστες θα είναι ακόμα πιο ασφαλείς επιλέγοντας ένα τηλέφωνο μεσαίας κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα συσκευή θα τρέχει Android 13 ή νεότερη έκδοση.

Για όσους δεν είναι έτοιμοι, οι συσκευές με Android 7 και νεότερες εκδόσεις εξακολουθούν να διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από κακόβουλο λογισμικό, αν και πιο αδύναμη. «Αυτές οι συσκευές εξακολουθούν να επωφελούνται από τις πιο πρόσφατες υπογραφές ασφαλείας Play Protect και τη σάρωση κακόβουλου λογισμικού σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Για να κατανοήσουμε το επίπεδο κινδύνου, μια επίθεση κακόβουλου λογισμικού μπορεί να επιτρέψει στους εισβολείς να κλέψουν τα διαπιστευτήρια σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για ευαίσθητες εφαρμογές και ιστότοπους. Χωρίς ενημερώσεις ασφαλείας, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να διεισδύσει μέσω ψεύτικων εφαρμογών, ύποπτων συνδέσμων ή μη ενημερωμένων ευπαθειών.

Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να καταγράφουν αυτόματα τις πληκτρολογήσεις και να ανακτούν τους κωδικούς OTP που εμφανίζονται στην οθόνη. Για παράδειγμα, οι κυβερνοεγκληματίες θα μπορούσαν να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν κωδικούς πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση και να εξαντλήσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις επενδύσεις σε μετοχές των χρηστών.

