2026-04-27 09:10:11
Φωτογραφία για EMA: Θετική γνωμοδότηση για το Itvisma,τη πρώτη γονιδιακή τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (SMA)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) ενέκρινε θετική γνωμοδότηση για το Itvisma, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη γονιδιακή θεραπεία που απευθύνεται σε παιδιά άνω των δύο ετών, εφήβους και ενήλικες με SMA. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντική αισιοδοξία για την ενίσχυση των θεραπευτικών επιλογών και στην Ελλάδα, που το SMA Hellas παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες.

Το Itvisma (intrathecal onasemnogene abeparvovec) αποτελεί τη μοναδική γονιδιακή θεραπεία που σχεδιάστηκε ειδικά για ασθενείς δύο ετών και άνω με 5q SMA και διπλή μετάλλαξη στο γονίδιο SMN1. Η θεραπεία χορηγείται μία φορά, χωρίς προσαρμογή δόσης ανά ηλικία ή σωματικό βάρος, αντικαθιστώντας το ελαττωματικό γονίδιο SMN1 και στοχεύοντας στη βελτίωση της κινητικής λειτουργίας και στη μείωση της ανάγκης για χρόνια φαρμακευτική αγωγή.

