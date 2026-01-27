2026-01-27 11:24:32
Φωτογραφία για Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
Δηλώσεις για το τηλεοπτικό της μέλλον παραχώρησε η Έλλη Κοκκίνου, η οποία θα πρωταγωνιστήσει ξανά στο «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1. Τη γνωστή τραγουδίστρια εντόπισαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Σε Βλέπω” το βράδυ της Δευτέρας (26/1).

«Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί όχι να μην κάνουμε και μία δεύτερη σεζόν; Περιμένουμε να προβληθούν και τα υπόλοιπα επεισόδια που έχουμε γυρίσει και να δει το κανάλι τι θα κάνει, είναι ακόμα νωρίς», ξεκαθαρίζει η Έλλη Κοκκίνου.

«Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι, ήταν μια έκπληξη για μένα η πρόταση. Είμαι έτσι κι αλλιώς πολύ χαρούμενη που έγινε, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία», επισημαίνει η Έλλη Κοκκίνου.

«Από κει και πέρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο και τις αποφάσεις τις παίρνει το κανάλι», σημειώσε κλείνοντας.

Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Σε αυτό το κανάλι θα δούμε το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
Νέα δεδομένα για το «Lyrics» στον ΑΝΤ1 – Στο τραπέζι αλλαγές σε ώρα και διάρκεια
ΑΝΤ1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο κανάλι...
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Υλικού (UNIFE): Οι παγκόσμιοι αντίπαλοι θα κερδίσουν εάν η ΕΕ περικόψει το Ταμείο Έρευνας για τους Σιδηροδρόμους
Έρχεται αποζημίωση της υπηρεσίας Διανυκτερεύσεων για τους φαρμακοποιούς
Η Hellenic Train για το συμβάν στη γραμμή Ολυμπίας – Κατάκολου- Έχουν ανασταλεί προσωρινά τα δρομολόγια
100 Δόκιμοι Πυροσβέστες της Πτολεμαΐδας στο Μετρό Θεσσαλονίκης.
Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
