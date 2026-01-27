2026-01-27 11:24:32

Δηλώσεις για το τηλεοπτικό της μέλλον παραχώρησε η Έλλη Κοκκίνου, η οποία θα πρωταγωνιστήσει ξανά στο «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1. Τη γνωστή τραγουδίστρια εντόπισαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Σε Βλέπω” το βράδυ της Δευτέρας (26/1).



«Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί όχι να μην κάνουμε και μία δεύτερη σεζόν; Περιμένουμε να προβληθούν και τα υπόλοιπα επεισόδια που έχουμε γυρίσει και να δει το κανάλι τι θα κάνει, είναι ακόμα νωρίς», ξεκαθαρίζει η Έλλη Κοκκίνου.



«Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι, ήταν μια έκπληξη για μένα η πρόταση. Είμαι έτσι κι αλλιώς πολύ χαρούμενη που έγινε, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία», επισημαίνει η Έλλη Κοκκίνου.



«Από κει και πέρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο και τις αποφάσεις τις παίρνει το κανάλι», σημειώσε κλείνοντας.



