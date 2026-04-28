





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 17.2%, κρατώντας το προβάδισμα.

Ακολούθησε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 16.2%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «MasterChef 10» με 15.2%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 12.6% και το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 12.1%, ενώ το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» σημείωσε 11.8%.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 10.1% και το «Μία Νύχτα Μόνο» με 9.8%, ενώ η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» κατέγραψε 9.0% και το «Survivor» 8.9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 7.6%, το «Το Παιδί» με 4.4%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.9% και το «Κατ’ Οίκον Παρενόχληση» (Open) με 2.7%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «The 2Night Show» με 13.1%, ενώ ακολούθησαν η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με 3.8% και οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με 3.1%.

