





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» με 15.6%, περνώντας οριακά μπροστά από το «Live News» που ακολούθησε με 15.7% (ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο).

Δυνατή παρουσία και για το «Κάτι Ψήνεται» με 11.8%, ενώ το «Rouk Zouk» σημείωσε 10.6% και ο «Τροχός της Τύχης» 10.5%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 9.8% και το «Deal. IX» με 9.5%, ενώ το «Στούντιο 4» κατέγραψε 6.3%.

Στη χαμηλότερη κλίμακα κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 5.1%, το «Cash or Trash» με 4.8% και το «Δημήτρη μου… Δημήτρη μου» (ΣΚΑΪ) με 4.6%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.0% και το «Το Χούμε!» με 1.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

