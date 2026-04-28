





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και η «Super Κατερίνα.» με 18.1%, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα.

Ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 12.6%, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 8.8% και το «Buongiorno» με 8.3%.

Στη συνέχεια βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 7.7%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 6.7%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com