2026-04-28 10:21:29
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και η «Super Κατερίνα.» με 18.1%, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα.
Ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 12.6%, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 8.8% και το «Buongiorno» με 8.3%.
Στη συνέχεια βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 7.7%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 6.7%.
Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» με διαφορά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ