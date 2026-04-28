2026-04-28 10:21:29
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 12.9%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα.
Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8.8%, ενώ το «Live You» σημείωσε 6.6%.
Πιο πίσω κινήθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 3.0%, ενώ το «Real View» κατέγραψε 2.0%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 1.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
