2026-06-11 14:34:13

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρούν σε μια σημαντική επένδυση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού του ελληνικού σιδηροδρόμου, με την υπογραφή δύο συμβάσεων για την προμήθεια συνολικά 14 νέων προσομοιωτών.Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια 6 προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών, καθώς και 8 προσομοιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για sidirodromikanea

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