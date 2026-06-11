2026-06-11 14:34:13
Φωτογραφία για Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αποκτούν 14 νέους προσομοιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες εντός του 2026
Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρούν σε μια σημαντική επένδυση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού του ελληνικού σιδηροδρόμου, με την υπογραφή δύο συμβάσεων για την προμήθεια συνολικά 14 νέων προσομοιωτών.Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια 6 προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών, καθώς και 8 προσομοιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για sidirodromikanea
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