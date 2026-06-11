Σε Σε μια λαμπερή εκδήλωση, στο εντυπωσιακό Roof Garden του UNIC Athens στο Ελληνικό, πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση της απονομής των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2026, που διοργανώνει η εταιρεία Noufio Communication Services από το 2017, συγκεντρώνοντας τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα.

Για ακόμα μία χρονιά, απονεμήθηκαν αριστεία στις επιχειρήσεις, τους φορείς και τις ομάδες, για τη δράση, τις ενέργειες, την παρουσίαση καινοτομιών ή βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων.

Σε μια βραδιά υψηλού κύρους, οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, ο ηθοποιός Αναστάσης Ροϊλός και η Γενική Διευθύντρια της NOUFIO Communication Services Σοφία Κούνουπα, υποδέχθηκαν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, που έδωσαν το «παρών» στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν η γενική διευθύντρια της Noufio Communication Services κυρία Σοφία Κούνουπα, ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς, Ακαδημαϊκός και τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Καθηγητής Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Δεμέτζος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας του UNIC Athens, Καθηγητής Χρίστος Πέτρου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις απονομές των δύο ειδικών βραβείων «αριστίνδην»:







Το πρώτο ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ Παρασκευά Δάλλα για τη διαχρονική του συμβολή στη φαρμακευτική έρευνα, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την εξέλιξη της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα.

Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς.

Το δεύτερο ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στη Φαρμακοποιό και Quality & Training Manager της Frezyderm ABEE κυρία Χρυσούλα Γκούσκου, για τη σημαντική της συνεισφορά στην εκπαίδευση των φαρμακοποιών και στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας στον χώρο του φαρμακείου.

Το βραβείο απένειμε ο φαρμακοποιός και συγγραφέας Ηλίας Κατσόγιαννης.

Επιπλέον, απομενήθηκε τιμητική διάκριση στην εταιρεία Vican, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων δυναμικής παρουσίας στη φαρμακευτική αγορά και τη διαχρονική της συμβολή στην ανάπτυξη του ελληνικού φαρμακείου.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Αντώνης Αναγνωστάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ την απονομή έκανε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων κ. Χρήστος Στανίτσας.

Ακολούθησε η απονομή στις 16 κατηγορίες Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς.

Αναλυτικότερα:

01 ESG STRATEGY EXCELLENCE

Τα βραβεία στις τρεις υποκατηγορίες απένειμαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης.

Κατηγορία 1A Sustainable & Environmental Responsibility Initiative

Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) - SYFAK IS GREEN

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΥ.Φ.Α.Κ. κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης.

Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) - SYFA GREEN

Το βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Μαρία Κοσμίδου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας, και Ελένη Πετράκη, Διευθύντρια Αγορών Φαρμάκων.

Κατηγορία 1Β Social Impact & Community Health Initiative

Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) - Social Impact & Community Health Initiative

Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ. κ. Δημήτρης Αλιμπέρτης.

Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) - SYFA CARE

Το βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Ελένη Πετράκη, Διευθύντρια Αγορών Φαρμάκων, & Μαρία Παπανικοπούλου, Διευθύντρια Αγορών Παραφαρμάκων.

Silver: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣoΦΛΑ) - Κοινωνικές Δράσεις

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Φαίη Ζαρκινού, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. ΣoΦΛΑ.

Κατηγορία 1C Governance, Ethics, Compliance & DEI Excellence

Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) - Διακυβέρνηση με Αξίες: Ηθική & Διαφάνεια

Το βραβείο παρέλαβαν ο κ. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, και η κυρία Μαριάννα Δραγούμη, Οικονομική Διευθύντρια.

02 SCIENTIFIC & PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM

Τα βραβεία απένειμε ο Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Κυριάκος Φελέκκης.

Platinum: Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙΦΑΣΥΝ) - Peifasyn Academy

Το βραβείο παρέλαβαν η κυρία Τζένη Μαυρίδη, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, και ο κ. Χρήστος Πετράτος, Διευθυντής Marketing.

Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣoΦΛΑ) - Η σημασία της ομαδικότητας: TEAM BUILDING

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Βασιλειάδης, Ταμίας Δ.Σ. του ΣoΦΛΑ.

03 DISEASE AWARENESS & PREVENTION INITIATIVE

Τo βραβείo απένειμε o Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας κ. Σταύρος Ευαγγελάτος.

Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣοΦΛΑ) - Η Συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για την Δημόσια Υγεία

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Πέτρος Καφανέλης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣοΦΛΑ.

04 PATIENT SUPPORT PROGRAM

Τo βραβείo απένειμε o Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας κ. Σταύρος Ευαγγελάτος.

Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣοΦΛΑ) – Εκπαιδευτικά προγράμματα φαρμακοποιών για τη στήριξη και βελτίωση της καθημερινότητας του ασθενή

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής του ΣοΦΛΑ κ. Αθανάσιος Γκάτας.

05 INTEGRATED 360° MARKETING CAMPAIGN

Τα βραβεία απένειμε ο Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης.

Platinum: MENARINI HELLAS - Doctor's Formulas

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαντώ Καλαμποκά, Group Brand Manager Menarini Consumer Healthcare division.

Gold: UNI-PHARMA - TREBON

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.

Silver: UNI-PHARMA - APOTEL

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.

Silver: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης - Omnichannel Στρατηγική ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΥ.Φ.Α.Κ. κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης.

06 DIGITAL CAMPAIGN OF THE YEAR

Τα βραβεία απένειμε η Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος κυρία Κωνσταντίνα Λαζάρου.

Platinum: UNIPHARMA - TONOSAN Series

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.

Gold: INTERMED - Luxurious Suncare OOH

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.

07 BEST USE OF SOCIAL MEDIA

Τα βραβεία απένειμε η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών κυρία Σοφία Κλοκώνη.

Platinum: VICAN - Kocostar-korean masks from head to toe

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Φωτεινή Πανάβου, Social Media & Digital Coordinator

Gold: INTERMED - «Παιδίατρος Φανούλης» InterMed

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.

Silver: ARALFARM - CamomillaBLU

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Στέλιος Μιλεούνης, Operation Manager

08 DIGITAL TRANSFORMATION & AI INNOVATION AWARD

Τα βραβεία απένειμε o Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Σταύρος Σταυρινίδης.

Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) - Excellence & AI Innovation

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαίρη Στεργιάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ομίλου ΣΥΦΑΚ.

Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) - Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το βραβείο παρέλαβαν ο κύριος Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Γενικός Προϊστάμενος Αποθήκης, και η κυρία Μαρία Κοσμίδου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας.

09 PHARMACY TECHNOLOGY & SUPPORT SOLUTION OF THE YEAR

Το βραβείο απένειμε η Πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου κυρία Δώρα Μανωλάκου.

Platinum: EUROPHARMACY - Euromedica TWO - Το σύγχρονο πρόγραμμα που σκέφτεται σαν φαρμακοποιός

Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Πωλήσεων της εταιρείας κυρία Ζωή Γαβριηλίδου.

10 INNOVATIVE PHARMACY PRODUCT

Κατηγορία 10Α Cosmetics

Τα βραβεία απένειμε η Καθηγήτρια Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο Χριστίνα Δάλλα.

Platinum: TARGET PHARMA HEALTHCARE - HYDROVIT Μονοδόσεις Νεότητας

Το βραβείο παρέλαβαν ο κ. Μιχάλης Καλής, Pharmacy Sales Manager, και η κυρία Ράνια Δρόλια, Marketing Manager.

Gold: ETHELEO - Radiant Lilac Zinc Sunstick SPF30

Gold: INTERMED - Eva Belle Ampoules

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Όλγα Θεοδωρακοπούλου, Product Manager.

Silver: BEAUTY VELONAS - MUA PRO/BASE Lumi Base

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Αγγελική Πανέ, Key Sales Account Executive.

Κατηγορία 10B Dietary Supplements

Τα βραβεία απένειμε η Καθηγήτρια Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο Χριστίνα Δάλλα.

Platinum: BIAN - SERELYS MENO

Το βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Σοφία Καλοειδή, Marketing Manager, και Aφροδίτη Κουρούκλη, Product Manager.

Gold: UNI-PHARMA - Lactolevure Probio Mood

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Μάρκος Θεοδώρου, Product Manager.

Silver: INTERMED - Eva Intima PMS

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Έφη Σπηλιωτοπούλου, BU Pharma Marketing Manager.

Silver: PHARMATRUST - VITASTRIPS

Το βραβείο παρέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Ζιώγας.

Κατηγορία 10C OTC & Healthcare Products

Τα βραβεία απένειμε ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος Κακονίκος.

Platinum: ELPEN - D Ready

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Ελένη Περιφάνη, Brand Manager OTC/CHC.

Gold: VICAN - OROPOPS παιδικά συμπληρώματα διατροφής-γλειφιτζούρια για τον πονόλαιμο

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Δημήτριος Δουλάκης, Business Unit Manager.

Silver: UNI-PHARMA - Recigar

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Λένα Τυροδήμου, Product Manager.

Κατηγορία 10D Medtech Products

Τα βραβεία απένειμε κυρία Ράνια Μπελτέ, συγγραφέας & Α' Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών.

Platinum: INTERMED - SKIN TECH skincare devices

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Ναταλία Παπαναστασίου, BU Dermocosmetic Marketing Manager.

Gold: UNI-PHARMA - NAIL PATCH

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Αγγελική Οικονόμου, BU Consumer Marketing Manager.

Silver: UNI-PHARMA - CURADERM

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Λένα Τυροδήμου, Product Manager.

11 DESIGN & PACKAGING EXCELLENCE

Τα βραβεία απένειμε ο Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Μηχανικής Διεργασιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διονύσιος Δουρούμης.

Platinum: ARALFARM - CamomillaBLU

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Φώτης Πορτοκαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος.

Gold: VICAN - ONE HUG σειρά βρεφικής περιποίησης

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Δέσποινα Ζαγούδη, Supply Chain & Product Development Manager.

Silver: ETHELEO - Designing Sustainable Behavior: A Plant-Based, Refillable & Experiential Skincare System

12 BEST PRODUCT LAUNCH / BRAND RELAUNCH / REPOSITIONING

Τα βραβεία απένειμε o Ταμίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Παναγιώτης Φράγκος.

Platinum: BEAUTY VELONAS - MUA Beauty Balm Sticks

Το βραβείο παρέλαβε ο CEO και Ιδιοκτήτης κ. Παναγιώτης Βελονάς.

Gold: BIAN - SEPTOBORE RELAUNCH

Το βραβείο παρέλαβαν η κυρία Ιωάννα Βασιλοπούλου, Marketing Manager, και ο κ. Νίκος Μουζάκης, Product Manager.

Silver: BEAUTY VELONAS - 7DAYS Exfoliating Peeling Pads

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Χρήστος Κουμαντσιώτης, Operations Specialists.

13 PHARMACY IN-STORE EXPERIENCE & MERCHANDISING INNOVATION

Τo βραβείo απένειμε η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών κυρία Σοφία Τράντζα.

Platinum: ARALFARM - CamomillaBLU

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαρία Αγόρα, Εκπρόσωπος Τμήματος Πωλήσεων.

14 WORKPLACE CULTURE EXCELLENCE

Τα βραβεία απένειμε ο Β΄Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ κ. Ηλίας Γουζούασης.

Platinum: Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙΦΑΣΥΝ) - Best place to work

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Στέλιος Λαγούλης, Διευθυντής HR του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

Gold: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΙΑΦΑΡΜ - Πυλώνες Εργασιακής Κουλτούρας

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιάννης Σκόδρας, Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος.

15 TEAM OF THE YEAR

Τα βραβεία απένειμε o Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης & Ειδικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Διονύσιος Ευγενίδης.

Platinum: EUROPHARMACY - Η Νο1 Ομάδα Υποστήριξης Φαρμακείων Πανελληνίως

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Αθηνά Αμπατζή, Διευθύνον Στέλεχος της εταιρίας.

Gold: Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙΦΑΣΥΝ) - Σύμβουλοι Ανάπτυξης Φαρμακείου

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Βαγγέλης Κυριαζόπουλος.

Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) - Team of the Year

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαίρη Στεργιάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Silver: ΒΙΑΝ - Τμήμα Πωλήσεων CHC

Το βραβείο παρέλαβαν οι κύριοι Σπύρος Κορρές, Αλέξης Κοσμόπουλος και Νίκος Χουρσόγλου, Sales Managers.

16 BEST BOOTH HELLAS PHARM 2026

Τα βραβεία απένειμε o Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Ηλίας Βασιλαδιώτης.

Platinum: ARALFARM

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Νούσης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής.

Platinum: BEAUTY VELONAS

Το βραβείο παρέλαβε ο CEO και Ιδιοκτήτης της εταιρείας κ. Παναγιώτης Βελονάς.

Gold: ELPEN

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Κυριακή Ανδρονούδη, Sales and Trade Marketing Coordinator OTC/CHC της εταιρείας.

Silver: GALENICA

Την εξαιρετικά επιτυχημένη βραδιά «έκλεισαν» οι δύο παρουσιαστές, ανανεώνοντας το ραντεβού με τη φαρμακευτική αγορά στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2027.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το UNIC Athens (Platinum Sponsor), ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Gold Sponsor), ο BEAUTY VELONAS (Silver Sponsor), o ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Silver Sponsor) και ο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ (Sponsor).

Τα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2026 πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα των:

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, UNIC Athens, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας, Ελληνικής Ένωσης Market Access, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων, Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων, Pharma Innovation Forum Greece

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