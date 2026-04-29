2026-04-29 21:46:07

Οι βουλγαρικοί κρατικοί σιδηρόδρομοι BDZ ανακοίνωσαν στις 29 Απριλίου ότι λανσάρουν ένα επιπλέον νυχτερινό τρένο στη διαδρομή Σόφια - Κάρλοβο - Καζανλάκ - Σλίβεν - Βάρνα και αντίστροφα για την επερχόμενη θερινή περίοδο.Η BDZ δήλωσε ότι με αυτόν τον τρόπο, παρέχει στους πελάτες της πρόσθετες επιλογές ταξιδιού από και προς τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά μήκος της υποβαλκανικής σιδηροδρομικής sidirodromikanea

