2026-04-29 16:31:15

Ένας κρατικός ουκρανικός σιδηρόδρομος άρχισε να λειτουργεί ένα τρένο διακοσμημένο με εικόνες από άνθη κερασιάς ως ένδειξη φιλίας με την Ιαπωνία. Η χώρα έχει βοηθήσει τον σιδηροδρομικό οργανισμό, ο οποίος έχει επανειλημμένα δεχθεί ρωσικές επιθέσεις.Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε τελετή στον Κεντρικό Σταθμό του Κιέβου για να σηματοδοτήσει την έναρξη λειτουργίας του τρένου Sakura.Το τρένο εκτελεί τη sidirodromikanea

