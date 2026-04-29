





Η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε έντονα στα social media όταν εντόπισε στο διαδίκτυο μια ψεύτικη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και την εμφανίζει μαζί με τον σύντροφό της και το νεογέννητο παιδί τους.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως έχει κατασκευαστεί χωρίς τη συγκατάθεσή της, χρησιμοποιώντας τα πρόσωπά της ίδιας και συγγενικών της προσώπων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το παιδί της δεν πρόκειται να εμφανιστεί δημόσια και εξέφρασε την ανησυχία της για τη χρήση AI με τέτοιο τρόπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για την προστασία των δικαιωμάτων της.

