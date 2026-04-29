2026-04-29 18:59:09
Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου: Έξαλλη με AI φωτογραφία της οικογένειάς της – Προαναγγέλλει νομικές κινήσεις



 Η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε έντονα στα social media όταν εντόπισε στο διαδίκτυο μια ψεύτικη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και την εμφανίζει μαζί με τον σύντροφό της και το νεογέννητο παιδί τους.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως έχει κατασκευαστεί χωρίς τη συγκατάθεσή της, χρησιμοποιώντας τα πρόσωπά της ίδιας και συγγενικών της προσώπων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το παιδί της δεν πρόκειται να εμφανιστεί δημόσια και εξέφρασε την ανησυχία της για τη χρήση AI με τέτοιο τρόπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για την προστασία των δικαιωμάτων της.



Πηγή: tvnea.com
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος στο μεσημεριανό Σαββατοκύριακο του ANT1;
Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος στο μεσημεριανό Σαββατοκύριακο του ANT1;
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Πότε επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου στην
Πότε επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου στην "Super Κατερίνα";
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική επίδοση για την «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική επίδοση για την «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για τη «Super Κατερίνα» – Διψήφιο το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για τη «Super Κατερίνα» – Διψήφιο το «Πρωινό»
Τρενάκι με άνθη κερασιάς στην Ουκρανία - ένδειξη φιλίας με την Ιαπωνία.
Τρενάκι με άνθη κερασιάς στην Ουκρανία - ένδειξη φιλίας με την Ιαπωνία.
Eurovision 2026: Στην 3η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – Μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Eurovision 2026: Στην 3η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – Μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Τετάρτη, 29/4/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 29/4/2026: Εργασίες ημέρας
Επιδότηση φέρνει «έκρηξη» ψυχαγωγίας: Τα νέα σχέδια ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ και το ξεκαθάρισμα στα τηλεπαιχνίδια
Επιδότηση φέρνει «έκρηξη» ψυχαγωγίας: Τα νέα σχέδια ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ και το ξεκαθάρισμα στα τηλεπαιχνίδια
Ανακίνωση ΙΛΥΔΑ ΑΕ για την εγγραφή στην ΚΜΕΣ
Ανακίνωση ΙΛΥΔΑ ΑΕ για την εγγραφή στην ΚΜΕΣ