





Σε τροχιά κορυφής βρίσκεται η Ελλάδα στη Eurovision 2026, καθώς η φετινή συμμετοχή καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στα στοιχήματα, φτάνοντας πλέον μέχρι και την 3η θέση των αποδόσεων για τη νίκη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα συγκεντρώνει περίπου 10% πιθανότητες νίκης, με τις αποδόσεις να κινούνται κοντά στο 6.50–7.50.

Μπροστά από την ελληνική συμμετοχή βρίσκονται η Φινλανδία, που παραμένει το μεγάλο φαβορί, και η Δανία, ωστόσο η διαφορά δείχνει να μειώνεται, ενισχύοντας τα σενάρια ακόμη και για ελληνική νίκη.

tvnea

Πίνακας στοιχημάτων Eurovision 2026 Θέση Χώρα Πιθανότητα Αποδόσεις 1Φινλανδία30%2.3 – 2.5 2Δανία11%6.5 – 7 3