2026-04-29 21:54:20
Φωτογραφία για ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Αισθητική και λειτουργικότητα σε 39τμ

Πλήρης αξιοποίηση των μόλις 39τμ και κομψή διακόσμηση σε γήινες, ζεστές αποχρώσεις. 

Οι δυνατότητες διαμόρφωσης σε έναν χώρο αυτής της διάστασης είναι εξ΄ αντικειμένου περιορισμένες,  πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για έναν μακρόστενο χώρο με ιδιαίτερα περιορισμένο ανά σημεία πλάτος. 

Όμως παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες  το τελικό αποτέλεσμα είναι απόλυτα λειτουργικό και ένα σπίτι που διαθέτει καθιστικό, τραπέζι φαγητού, υπνοδωμάτιο, μικρή μεν αλλά με όλα τα αναγκαίακουζίνα, μπάνιο και χώρο εισόδου έχει δημιουργηθεί σε μόλις 39τμ.



Οι ζεστές γήινες αποχρώσεις, ομοιόμορφες σε όλους τους χώρους, σε συνδυασμό με λευκό, μπεζ και μαύρες λεπτομέρειες, το ενιαίο ξύλινο δάπεδο, τα λίγα σε αριθμό αλλά επιλεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα αλλά και η σωστή κλίμακα των επίπλων αναλογικά με τον χώρο, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην γενική αισθητική και εικόνα του σπιτιού.

Ενός σπιτιού που ασφαλώς και διαφέρει σημαντικά, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, από την τυπική μορφή μιας γκαρσονιέρας ενιαίου χώρου, όπως συνήθως διαμορφώνονται χώροι αυτών των διαστάσεων.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

alvhem.com
