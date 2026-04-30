Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με βάση την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αναρτήθηκε σήμερα 30 Απριλίου 2026 και ώρα 13:15, μετατίθεται για τις 12.10.2026 η έναρξη της Β΄ φάσης των ψηφιακών δελτίων αποστολής και για τα φαρμακεία.

Σας κοινοποιούμε την από 23 Απριλίου 2026 επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητήθηκε μετάθεση στην εφαρμογή του μέτρου.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ





farmakopoioi