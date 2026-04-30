2026-04-30 17:10:03
Φωτογραφία για ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 12.10.2026



 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Με βάση την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αναρτήθηκε σήμερα 30 Απριλίου 2026 και ώρα 13:15, μετατίθεται για τις 12.10.2026 η έναρξη της Β΄ φάσης των ψηφιακών δελτίων αποστολής και για τα φαρμακεία.

 

Σας κοινοποιούμε την από 23 Απριλίου 2026 επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητήθηκε μετάθεση στην εφαρμογή του μέτρου.

 

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 


Πρωτιά και τον Απρίλιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά και τον Απρίλιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό
Πως κάνω λάδι από τα πολύτιμα πέταλα της γαρδένιας μου!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πως κάνω λάδι από τα πολύτιμα πέταλα της γαρδένιας μου!
Πρωτιά για Alpha Ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο !Στην κορυφή και τον Απρίλιο του 2026 !
Πρωτιά για Alpha Ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο !Στην κορυφή και τον Απρίλιο του 2026 !
Το πολυτελές τρένο Orient Express πάει στη Βουδαπέστη το 2026.
Το πολυτελές τρένο Orient Express πάει στη Βουδαπέστη το 2026.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
ΠΦΣ: Τελευταία παράταση της έναρξης λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ από 1ης Ιουνίου 2026
ΠΦΣ: Τελευταία παράταση της έναρξης λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ από 1ης Ιουνίου 2026
Χρίστος Δήμας: Άνω των 2,3 δισ. ευρώ η αξιοποίηση πόρων σε έργα για το 2026.
Χρίστος Δήμας: Άνω των 2,3 δισ. ευρώ η αξιοποίηση πόρων σε έργα για το 2026.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το πολυτελές τρένο Orient Express πάει στη Βουδαπέστη το 2026.
Το πολυτελές τρένο Orient Express πάει στη Βουδαπέστη το 2026.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
ΠΦΣ: Τελευταία παράταση της έναρξης λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ από 1ης Ιουνίου 2026
ΠΦΣ: Τελευταία παράταση της έναρξης λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ από 1ης Ιουνίου 2026
«“Τέλος” το Real View με την ίδια σύνθεση – Αιχμές και… ψυχρό κλίμα στο πλατό»
«“Τέλος” το Real View με την ίδια σύνθεση – Αιχμές και… ψυχρό κλίμα στο πλατό»
Σία Κοσιώνη: Ένα βήμα πριν την έξοδο από τον ΣΚΑΪ – Οι λόγοι και η κρίσιμη συνάντηση
Σία Κοσιώνη: Ένα βήμα πριν την έξοδο από τον ΣΚΑΪ – Οι λόγοι και η κρίσιμη συνάντηση