2026-04-30 14:19:57
Φωτογραφία για «“Τέλος” το Real View με την ίδια σύνθεση – Αιχμές και… ψυχρό κλίμα στο πλατό»
 Για το παρασκήνιο που επικρατεί γύρω από το «Real View» και τις τέσσερις παρουσιάστριές του μίλησε το πάνελ της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης (30/4).

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, μεταφέροντας πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, ανέφερε πως το πρόγραμμα δεν αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη σεζόν με την ίδια σύνθεση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το κλίμα μεταξύ ορισμένων εκ των πρωταγωνιστριών δεν είναι το ιδανικό, με αποτέλεσμα οι μεταξύ τους συναντήσεις στο πλατό να μην χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

«Η κυρία Δάφνη Καραβοκύρη ήταν πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Σημειώνω δύο ατάκες που της βγήκαν πολύ εύκολα αλλά είναι από μέσα της, ότι “θα ήθελα του χρόνου να έχουμε σώας τας φρένας”, και μετά ότι “να πας σε όποια εκπομπή μπορεί να είναι καλά η υγεία σου”. Δηλαδή τι άλλο; Από την ψυχούλα της μέσα το έβγαλε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.


«Το δικό μου ρεπορτάζ δεν είναι έτσι. Και θα το πω ρε παιδί μου όχι με παρρησία, το αντίθετο, πολύ προσεκτικά. Αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ. Το Real View, τουλάχιστον με αυτή τη σύνθεση, δεν θα υπάρχει του χρόνου.

Από την άλλη, το δικό μου ρεπορτάζ δεν λέει ότι έχουν βγει μαχαίρια, ότι σκοτώνονται, ότι υπάρχουν πισώπλατες μαχαιριές. Όχι. Λέει όμως το ρεπορτάζ μου ότι υπάρχουν άτομα που λένε “ωχ, live και σήμερα, πάμε να την κάνουμε την εκπομπή” και θα το αφήσω γενικά. Αλλά υπάρχει αυτό.

Είναι δεδομένο, η εκπομπή δεν συνεχίζει… Δεν συνεχίζει με αυτή τη σύνθεση! Και δεν είναι και πολύ χαρούμενες, όχι υποχρεωτικά όλες, κάποιες από τις κυρίες, όταν πηγαίνουν στο στούντιο. Θα το πω, γιατί το ξέρω», τόνισε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για τη μεσημεριανή εκπομπή του ΟΡΕΝ.

Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» μπροστά – 0,1% σε 15' η εκπομπή «Real View»
