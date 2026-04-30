2026-04-30 16:35:44
Φωτογραφία για Πρωτιά και τον Απρίλιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό



Με δυναμική παρουσία και αμείωτο ενδιαφέρον, η εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας πως η ουσιαστική, ερευνητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία βρίσκει ανταπόκριση σε ένα πιστό και απαιτητικό κοινό.

Με αιχμηρά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες που προκάλεσαν αίσθηση, η εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 12,2%, και 3,8 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Και στο σύνολο κοινού, η «Νύχτα αποκαλύψεων» ήταν κυρίαρχη, καταγράφοντας μέσο όρο 15,2% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμού με 3,5 μονάδες διαφορά.

Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός συνεχίζει να αναδεικνύει την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα, μέσα από σκληρή έρευνα και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση.



Πηγή: tvnea.com
