Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από τις δεκάδες ενημερώσεις του Π.Φ.Σ. και των ΦΣ και μετά από δύο παρατάσεις που ζητήθηκαν από τον Π.Φ.Σ. θα πρέπει από 01.05.2026 οι υποβολές να γίνονται μέσω της νέας πύλης ΚΜΕΣ.

Επίσης, όπως γνωρίζετε για το θέμα αυτό και για την εγγραφή σας στο SSO του ΕΟΠΥΥ, την είσοδο στην πιλοτική εφαρμογή και την ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των μηνιαίων λογαριασμών όπως και των ΦΥΚ της πλατφόρμας, πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

• Αποστολή επανειλημμένως οδηγιών για την διαδικασία εγγραφής, διασύνδεσης και υποβολής μέσω των ΦΣ της Χώρας



• Διεξαγωγή δύο διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων



• Αποστολή 7 newsletter σε διάφορες ημερομηνίες για την ενημέρωσή σας



• Λειτουργία Helpdesk του Π.Φ.Σ. και των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων



• Δυνατότητα εγγραφή σας στο SSO μέσω των μηχανογραφικών προγραμμάτων

που ήδη σας έχουν ενημερώσει, με έξοδα του Π.Φ.Σ.

Παρόλα τα παραπάνω και κατόπιν της συμβολής της αναδόχου εταιρείας (η οποία συνέβαλε στο «ξεμπλοκάρισμα» των 850 φαρμακείων ταυτοποιώντας τους φαρμακοποιούς για τους οποίους υπήρχε αναντιστοιχία στο ΑΦΜ στο SSO με τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στην υπάρχουσα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ), τα φαρμακεία που παρέμειναν χωρίς επιτυχημένη εγγραφή στο SSO, είναι 2.000.

Επειδή, η πύλη ΚΜΕΣ θα παρέμενε κλειστή τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες, δηλ. Δευτέρα και Τρίτη, για την μετάπτωση από το ένα σύστημα στο άλλο -για το οποίο απαιτείται και η συμμετοχή των εταιρειών τηλεπικοινωνιών για το συγχρονισμό αυτό- ο χρόνος υποβολής των συνταγών ειδικά στους μεγάλους συλλόγους θα ήταν ανεπαρκής παρόλες τις πιθανές παρατάσεις που θα παίρναμε, θέτοντας σε κίνδυνο την πληρωμή όλων των συναδέλφων. Σε έκτακτη σημερινή συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ και κατόπιν επικοινωνίας με τα συναρμόδια Υπουργεία, καθόσον το πρόγραμμα είναι ευρωπαϊκό και οι ημερομηνίες καταληκτικές, αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας λειτουργίας της νέας πύλη ΚΜΕΣ να είναι η 1η Ιουνίου 2026. Επειδή η υλοποίηση εφαρμογής της υποβολής των ΦΥΚ της πλατφόρμας συνδέεται με τη λειτουργία της νέας πύλης ΚΜΕΣ η υποβολή μετατίθεται την 1η.06.2026 για όλους τους μήνες από τον Φεβρουάριο και μετά.

Επομένως:

1. Δίνεται για τελευταία και μοναδική φορά η δυνατότητα υποβολής λογαριασμών φαρμακείων μέσω της παλιά πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ από 1η του μήνα (όπως ίσχυε μέχρι σήμερα).

2. Δίνεται η δυνατότητα μέχρι την 12η Μαΐου 2026 να εγγραφούν οι υπόλοιποι φαρμακοποιοί εκ των 2.000 συναδέλφων που αδιαφόρησαν για προσωπικούς λόγους να κάνουν την εγγραφή τους. Βάσει των οδηγιών που ήδη απεστάλησαν και θα αποσταλούν εκ νέου θα πρέπει να δοκιμάσουν και τη διασύνδεση τους στην πιλοτική πύλη. Μετά την 12η Μαΐου όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή, δεν θα μπορούν να καταθέσουν τις υποβολές τους την 1η.06.2026 για πληρωμή.

Ο Π.Φ.Σ. και οι ΦΣ της Χώρας παραμένουν στη διάθεση όλων των συναδέλφων οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

