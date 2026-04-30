





Τα Σαββατοκύριακα του Απριλίου είναι Alpha κι αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Ο Νίκος Μάνεσης με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συνεχίζει τη δυναμική πορεία του, σημειώνοντας πρωτιά στο σύνολο κοινού με 16,7% , ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό (Α45-64) κατέκτησε την πρωτιά με 21,1%.

Καλύτερα δε γίνεται! για τη Ναταλία Γερμανού με το 15,4% του συνόλου του τηλεοπτικού κοινού να παρακολουθεί την αγαπημένη μεσημεριανή συνήθεια του Σαββατοκύριακου. Αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 το «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν πρώτο με ποσοστό 13,7%.

Οι λάτρεις της μαγειρικής -και όχι μόνο- είναι συντονισμένοι στον Άκη Πετρετζίκη και το «Kitchen Lab» του, την πιο αγαπημένη μαγειρική εκπομπή της τηλεόρασης. Τις νόστιμες και πρωτότυπες συνταγές του Άκη μαγείρεψαν σε ποσοστό 15,2% στο σύνολο κοινού.

Πηγή: tvnea.com