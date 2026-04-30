2026-04-30 14:19:57
Φωτογραφία για Σία Κοσιώνη: Ένα βήμα πριν την έξοδο από τον ΣΚΑΪ – Οι λόγοι και η κρίσιμη συνάντηση
 

Έντονο παρασκήνιο φαίνεται να έχει αναπτυχθεί γύρω από τη Σία Κοσιώνη, η οποία για σχεδόν 20 χρόνια αποτελεί σταθερή παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς  στον «αέρα» του Πρωινού, η γνωστή δημοσιογράφος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον σταθμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δημοσιογράφος είχε συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος του σταθμού, όπου εξέφρασε την πρόθεσή της να μην συνεχίσει τη συνεργασία.

Οι λόγοι φαίνεται να σχετίζονται με αλλαγές στη διοικητική δομή, αλλά και με τη γενικότερη κατεύθυνση και στρατηγική που ακολουθείται, στοιχεία που δεν βρίσκουν σύμφωνη την ίδια.

Καθοριστική φέρεται να ήταν και η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, με τον οποίο η Σία Κοσιώνη συνεργάστηκε στενά τα τελευταία χρόνια.

Παρότι η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Μια νέα συνάντηση αναμένεται να καθορίσει την τελική έκβαση, ωστόσο όλα δείχνουν πως η αποχώρηση αποτελεί το πιο πιθανό σενάριο.

«Θεωρώ ότι είναι οριστικό. Μία πιθανότητα να αλλάξει την απόφασή της είναι 1 στις 1000. Έχει κάνει το επόμενο βήμα. Απομένει μια πολύ κρίσιμη τελευταία συνάντηση των δύο πλευρών», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Μελάς.

Πηγή: tvnea.com
Χρίστος Δήμας: Άνω των 2,3 δισ. ευρώ η αξιοποίηση πόρων σε έργα για το 2026.
Χρίστος Δήμας: Άνω των 2,3 δισ. ευρώ η αξιοποίηση πόρων σε έργα για το 2026.
«“Τέλος” το Real View με την ίδια σύνθεση – Αιχμές και… ψυχρό κλίμα στο πλατό»
Επιδότηση φέρνει «έκρηξη» ψυχαγωγίας: Τα νέα σχέδια ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ και το ξεκαθάρισμα στα τηλεπαιχνίδια
Επιδότηση φέρνει «έκρηξη» ψυχαγωγίας: Τα νέα σχέδια ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ και το ξεκαθάρισμα στα τηλεπαιχνίδια
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, κ. Βασίλη Παπαδρόσο
Αποχώρηση «βόμβα» από τον ΣΚΑΪ – Παραιτήθηκε ο Βασίλης Παπαδρόσος
ΣΚΑΪ: «Καραμπόλες» στο πρόγραμμα του...
Πρώτη φορά ρουλέτα online: betscore και το πώς κυλά ένας γύρος βήμα βήμα
Πρώτη φορά ρουλέτα online: betscore και το πώς κυλά ένας γύρος βήμα βήμα
Απογευματινή ζώνη: «Live News» ασταμάτητο – Σκληρή μάχη στη δεύτερη γραμμή
Prime time ζώνη: «Μπαμπάς» και «Να μ’ αγαπάς» στήθος με στήθος στο ίδιο κανάλι – Δυνατή η μπάλα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/4/2026)
Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» οριακά μπροστά