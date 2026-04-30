2026-04-30 14:19:57





Έντονο παρασκήνιο φαίνεται να έχει αναπτυχθεί γύρω από τη Σία Κοσιώνη, η οποία για σχεδόν 20 χρόνια αποτελεί σταθερή παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.



Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς στον «αέρα» του Πρωινού, η γνωστή δημοσιογράφος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον σταθμό.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δημοσιογράφος είχε συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος του σταθμού, όπου εξέφρασε την πρόθεσή της να μην συνεχίσει τη συνεργασία.



Οι λόγοι φαίνεται να σχετίζονται με αλλαγές στη διοικητική δομή, αλλά και με τη γενικότερη κατεύθυνση και στρατηγική που ακολουθείται, στοιχεία που δεν βρίσκουν σύμφωνη την ίδια.



Καθοριστική φέρεται να ήταν και η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, με τον οποίο η Σία Κοσιώνη συνεργάστηκε στενά τα τελευταία χρόνια.



Παρότι η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι δύσκολο να καλυφθεί.



Μια νέα συνάντηση αναμένεται να καθορίσει την τελική έκβαση, ωστόσο όλα δείχνουν πως η αποχώρηση αποτελεί το πιο πιθανό σενάριο.



«Θεωρώ ότι είναι οριστικό. Μία πιθανότητα να αλλάξει την απόφασή της είναι 1 στις 1000. Έχει κάνει το επόμενο βήμα. Απομένει μια πολύ κρίσιμη τελευταία συνάντηση των δύο πλευρών», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Μελάς.



Πηγή: tvnea.com



