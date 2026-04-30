2026-04-30 22:47:49
Φωτογραφία για Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: “Δύο …ξεχωριστές εκδηλωσεις στην Βόνιτσα την 1η και τις 2 Μαΐου”



Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ενημερώνει τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής για δύο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 1 και 2 Μαϊου προσκαλώντας όλους να συμμετάσχουν και να τιμήσουν τις τοπικές παραδόσεις.

Γιορτή Αλόγου – Βόνιτσα

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, στην περιοχή «Σάλτινη», θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Γιορτή Αλόγου από τον Ιππικό Αθλητικό Σύλλογο Βόνιτσας.

Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

Είσοδος: 3€

Στους παρευρισκόμενους θα προσφερθεί δωρεάν ψητή προβατίνα, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.



3ο Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων – Βόνιτσα

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στην κεντρική πλατεία Βόνιτσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Θεοτόκος» διοργανώνει το 3ο Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων.

Ώρα έναρξης: 18:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή ορχήστρα, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.



Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για ψυχαγωγία, κοινωνική συνεύρεση και ανάδειξη της τοπικής παράδοσης.



Οι νέες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές διαδρομές θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν της πτήσεις μικρών αποστάσεων.
Επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του CEO της Hellenic Train Roberto Rinaudo στο Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano της Ιταλίας.
Τεμπη: Η δίκη συνεχίζεται στις 27 Μαΐου – Το πλήρες πρόγραμμα συνεδριάσεων.
Πρόσω ολοταχώς για την επέκταση της Καλαμαριάς – Κλείνει το Μετρό για 15 μέρες στο τέλος Μαΐου.
Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DRYAD. Με απόλυτη επιτυχία η επίδειξη DR5.
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
Παύση δίωξης λόγω του θανάτου κατηγορούμενου στη δίκη για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ – Συνεχίζεται στις 28 Μαΐου.
Πρωτιά για Alpha Ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο !Στην κορυφή και τον Απρίλιο του 2026 !
Πως κάνω λάδι από τα πολύτιμα πέταλα της γαρδένιας μου!
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 12.10.2026
Πρωτιά και τον Απρίλιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό
Το πολυτελές τρένο Orient Express πάει στη Βουδαπέστη το 2026.