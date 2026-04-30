Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ενημερώνει τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής για δύο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 1 και 2 Μαϊου προσκαλώντας όλους να συμμετάσχουν και να τιμήσουν τις τοπικές παραδόσεις.

Γιορτή Αλόγου – Βόνιτσα

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, στην περιοχή «Σάλτινη», θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Γιορτή Αλόγου από τον Ιππικό Αθλητικό Σύλλογο Βόνιτσας.

Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

Είσοδος: 3€

Στους παρευρισκόμενους θα προσφερθεί δωρεάν ψητή προβατίνα, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

3ο Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων – Βόνιτσα

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στην κεντρική πλατεία Βόνιτσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Θεοτόκος» διοργανώνει το 3ο Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων.

Ώρα έναρξης: 18:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή ορχήστρα, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.







Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για ψυχαγωγία, κοινωνική συνεύρεση και ανάδειξη της τοπικής παράδοσης.







akarnanikanea.

ximeronews