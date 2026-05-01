botanologia

Η σοφία δεν φωνάζει - ψιθυρίζει όταν όλοι οι άλλοι έχουν κουραστεί να μιλούν.Είναι το φως που δεν σε τυφλώνει, αλλά σε βοηθά να δεις.Είναι να κρατάς τη σιωπή χωρίς να νιώθεις άδειος.Είναι να χάνεις χωρίς να μικραίνεις, και να κερδίζεις χωρίς να μεγαλώνεις.Είναι να καταλαβαίνεις τους άλλους χωρίς να χρειάζεται να συμφωνείς.Και, κάπως παράξενα, είναι να προχωράς στη ζωή με την απλότητα ενός παιδιού και τη γαλήνη ενός γέρου.Και κάπου εκεί συνάντησα τα βότανα Και με ακολουθούν και τα ακολουθώ...και κάθε μέρα μου ψιθυρίζουνκαι κάθε μέρα μου μαθαίνουν...ρίγανη - από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά βότανα παγκοσμίως, με καρβακρόλη και θυμόλη πανίσχυρες δραστικές ουσίες!θυμάρι - πανίσχυρό αντιοξειδωτικό και αντιμικροβιακό.δεντρολίβανο - εδώ έχουμε το πανίσχυρο rosmarinic acid, τον φύλακα άγγελο του εγκεφάλου και της μνήμης μας!και ναι,- Η Σοφία των Ελληνικών Βοτάνων- Φωτιά, Ισορροπία, Γαλήνη και Αποκατάσταση!ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο είναι η τριάδα των πιο ισχυρών σε αντιοξειδωτική δράση, βοτάνων!φασκόμηλο - ισχυρή αντιοξειδωτική και νευροπροστατευτική δράση, παραδοσιακά για μνήμη και συγκέντρωση.τσάι του βουνού - πολυφαινόλες και φλαβονοειδή, για απόλυτη προστασία του εγκεφάλου μας...μαντζουράνα - συγγενής της ρίγανης, με ήπια αλλά σταθερή αντιοξειδωτική δράση, στέκει φρουρός του νευρικού μας συστήματος!χαμομήλι - με τα πανίσχυρα flavanoids, όπως η apigeninη luteolin,η patuletin,η quercetin,patuletin!υπερικό - με την πανίσχυρη υπερικίνη και τα πανίσχυρη φλαβονοειδή, το ισχυρότερο αιμοστατικό και αναπλαστικό βότανο!δυόσμος - με τα σημαντικά φλαβονοειδή του και τρία πανίσχυρα μέταλλα,το μαγνήσιο,το σίδηρο,τον ψευδάργυρος, άκρως απαραίτητα στον εγκέφαλό μας!μέντα - δροσερή, με αυτό τον άρωμα που μας γεμίζει ζωή, με κρυμμένα για εμάς καλούδια, πανίσχυρα αντιοξειδωτικά!γαϊδουράγκαθο - με την πανίσχυρη silymarin, το βότανο του συκωτιού μας, το ισχυρότερο ηπατοπροστατευτικό βότανο,ο "ειδικός σύμμαχος", όχι η μοναδική λύση, αλλά από τα πιο χρήσιμα από τα πιο στοχευμένα βότανα για το συκώτι μας!...και ας τα ομαδοποιήσω:-. ισχυρότατα σε ένταση:ρίγανη,θυμάρι,δεντρολίβανο-. ισορροπημένα/πολυλειτουργικά:φασκόμηλο,δίκταμο,τσάι του βουνού,υπερικό-. χαμηλών τόνων, αλλά πανίσχυρα, χρήσιμα καθημερινά:χαμομήλι,μαντζουράνα, δυόσμος-. μια κατηγορία μόνο του:γαιδουράγκαθο!Και ενθυμούμενη τον Ιπποκράτη που έλεγε - Ην γαρ παρή φιλανθρωπίη πάρεστι και φιλοτεχνίη, ποιητικά δοσμένα θα έλεγα πως:-. η πρώτα ομάδα είναι η φωτιά,-. η δεύτερη η ισορροπία,-. η τρίτα η γαλήνη,και-. μια κατηγορία μόνο του, το γαϊδουράγκαθο, η σιωπηλή αποκατάσταση - εκεί όπου το σώμα δεν φαίνεται να μιλά, αλλά θεραπεύεται.Σαν επίλογοςΚαι όλα, μα όλα αυτά φύονται σε τούτη εδώ τη Γη - στην Γη την Ελληνική!Πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά,φλαβονοειδή/flavanoids,και κουμαρίνες/coumarins,τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοπώ...είναι τόσος ο πλούτος και τόσα τα δώρα!ας είμαστε ευγνώμονες σε αυτή τη Γη - στη Γαία!ας είμαστε ευγνώμονες στην Γη μας, στην Ελληνική Γη για όλον αυτόν τον πλούτο μας χαρίζει!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thaliaμια πρώτη του Μάη!