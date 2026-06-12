2026-06-12 21:48:15

Ο απολογισμός του κατά την δεκαπεντάμηνη θητεία του στο υπουργείο Μεταφορών - Υποστήριξε ότι βασικός στόχος της θητείας του ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμουΟ απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό της 15μηνης θητείας του, εστιάζοντας στις παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τον εκσυγχρονισμό των sidirodromikanea

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