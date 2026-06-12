2026-06-12 21:48:15
Φωτογραφία για Κυρανάκης: Δύο νέα τρένα το καλοκαίρι, 25 συνολικά έως το 2027 και ανακαίνιση των σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Ο απολογισμός του κατά την δεκαπεντάμηνη θητεία του στο υπουργείο Μεταφορών - Υποστήριξε ότι βασικός στόχος της θητείας του ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμουΟ απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό της 15μηνης θητείας του, εστιάζοντας στις παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τον εκσυγχρονισμό των sidirodromikanea
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Hellenic Train : Σταδιακή αποκατάταση της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι.
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