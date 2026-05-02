To decoupage είναι ένας οικονομικός και ιδιαίτερα εντυπωσιακός τρόπος και για να δημιουργήσετε πολύ όμορφα καλοκαιρινά αξεσουάρ, είτε μεμονωμένα είτε σε σετ, με ψάθινες τσάντες, καπέλα ή και πάνινα παπούτσια.

Πως θα το κάνετε Η διαδικασία δεν διαφέρει σε τίποτα από την γενική τεχνική του decoupage πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο-υλικό και μάλιστα η συγκεκριμένη εφαρμογή της είναι απλούστερη αφού επιλέγοντας τα κατάλληλα μοτίβα δεν θα απαιτηθεί η δημιουργία φόντου-σκίασης, παρά μόνο να τα κολλήσετε πάνω στην τσάντα, το καπέλο ή τα παπούτσια, ενώ η υφή της ψάθας θα ...κρύψει εντελώς και πιθανές μικροατέλειες στο στρώσιμο του χαρτιού, σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία πάνω σε αντικείμενα από ξύλο, μέταλλο κλπ.Επιλέξετε κατά το δυνατόν πιο "πυκνά" στην ύφανσή τους (χωρίς μεγάλα διάτρητα κενά) ψάθινα καπέλα και τσάντες και χάρτινα μοτίβα από χαρτοπετσέτες ή ρυζόχαρτο. Όσο πιο λεπτό είναι το χαρτί τόσο καλύτερο προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα πάνω σε ψάθινα αντικείμενα.Αρχικά κόψτε με ψαλιδάκι τα μοτίβα σε όσο μεγαλύτερο "βάθος" του σχεδίου.Στην συνέχεια απλώστε με πινελάκι ελάχιστη ποσότητα κόλλας στο σημείο που θέλετε να επικολληθεί το μοτίβο, ακουμπήστε το χαρτί και με πολύ απαλές κινήσεις του πινέλου από το κέντρο προς τα έξω "στρώστε" το έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνεια του χαρτιού να καλυφθεί με κόλλα.Αφού στεγνώσει η κόλλα περάστε 2-3 χέρια προστατευτικό βερνίκι, αφήνοντας την κάθε στρώση να στεγνώσει εντελώς πριν την εφαρμογή της επόμενης.Χρηστικές συμβουλέςΕιδικά σε αυτού του είδους τα αντικείμενα, το πέρασμα με βερνίκι είναι καθοριστικό για την αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας ώστε στην συνέχεια να μπορείτε να τα καθαρίζετε με ένα βρεγμένο σφουγγάρι ή και να τα πλένετε χωρίς κανένα πρόβλημα.Ανάλογα με το μέγεθος και το σχέδιο της τσάντας ή του καπέλου μπορείτε να προσθέσετε στην επιφάνειά τους ένα μεγάλο ή περισσότερα και πιο μικρά χάρτινα μοτίβα, όπως και κάποια υφασμάτινα στοιχεία, μαντήλια, κορδέλες κλπ.Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ...σετάρετε μια τέτοια καλοκαιρινή τσάντα ή καπέλο με ένα ζευγάρι πάνινα παπούτσια ή ένα πολύ οικονομικό ζευγάρι πέδιλα κλπ. η διαδικασία και για τα παπούτσια είναι ακριβώς ίδια. Κόψιμο του μοτίβου, κόλλα, βερνίκι.Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο καλαίσθητο είτε πρόκειται για λευκά είτε για κομμάτια στην φυσική απόχρωση της ψάθας, ενώ ειδικά τα ψάθινα καπέλα που θα επεξεργαστείτε με decoupage, εκτός από ένα πολύ ιδιαίτερο αξεσουάρ, μπορούν ασφαλώς να χρησιμοποιηθούν και για καλοκαιρινές διακοσμήσεις.