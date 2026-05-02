2026-05-02 08:29:28
Φωτογραφία για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

 



Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί στον απόλυτο «ρυθμιστή» της τεχνολογίας, και το 2026 βρίσκει την αγορά των smartphone να έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας των αυστηρών οδηγιών της Ε.Ε. Δεν πρόκειται πια για προθέσεις, αλλά για μια πραγματικότητα που έχει αναγκάσει κολοσσούς όπως η Apple και η Samsung να αλλάξουν τον τρόπο που σχεδιάζουν τις συσκευές τους σύμφωνα με το freegr.gr.

Εδώ είναι οι 4 μεγάλες αλλαγές που βιώνουμε αυτή τη στιγμή:

1. Το τέλος του «χάους» των καλωδίων (USB-C παντού)

Από τα τέλη του 2024, η θύρα USB-C έγινε υποχρεωτική για όλα τα νέα κινητά, tablet και κάμερες που πωλούνται στην Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα: Ακόμα και η Apple «συνθηκολόγησε» πλήρως. Σήμερα, το 2026, δεν χρειάζεται να δανείζεσαι διαφορετικό καλώδιο από τον φίλο σου που έχει άλλη μάρκα κινητού. Ένας φορτιστής αρκεί για όλα, μειώνοντας δραστικά τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

2. Η μεγάλη επιστροφή: Αποσπώμενες Μπαταρίες

Αυτή είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή αλλαγή. Η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. ορίζει ότι μέχρι το 2027, οι χρήστες πρέπει να μπορούν να αφαιρούν και να αντικαθιστούν τις μπαταρίες των κινητών τους εύκολα, χωρίς ειδικά εργαλεία.

Σήμερα (2026): Οι κατασκευαστές έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τις υπερβολικές ποσότητες κόλλας στο εσωτερικό των συσκευών. Τα κινητά γίνονται ξανά «αρθρωτά» (modular), θυμίζοντας κάτι από την ευκολία των 00s, αλλά με τη στεγανότητα (IP68) του σήμερα.

3. Ψηφιακές Αγορές (DMA): Αντίο στα Μονοπώλια

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) άλλαξε το λογισμικό που τρέχει στην τσέπη μας:

Εναλλακτικά App Stores: Στο iPhone μπορείς πλέον να εγκαταστήσεις εφαρμογές εκτός του App Store της Apple.

Διαλειτουργικότητα: Η Ε.Ε. πίεσε ώστε οι μεγάλες πλατφόρμες μηνυμάτων (όπως το WhatsApp) να μπορούν να «επικοινωνούν» με μικρότερες εφαρμογές, ώστε να μη νιώθεις «εγκλωβισμένος» σε ένα οικοσύστημα.

4. Το «Δικαίωμα στην Επισκευή» (Right to Repair)

Ξέχνα τα κινητά που αν χαλούσε η οθόνη, η επισκευή κόστιζε όσο ένα καινούργιο. Η Ε.Ε. επιβάλλει πλέον:

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7-10 χρόνια.

Πρόσβαση σε εγχειρίδια επισκευής για όλους, όχι μόνο για τα εξουσιοδοτημένα service.

Software updates για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε η συσκευή σου να μη θεωρείται «αρχαία» μέσα σε δύο χρόνια.

Με λίγα λόγια: Η Ευρώπη σταμάτησε να ρωτάει τους κατασκευαστές «τι θέλουν να φτιάξουν» και άρχισε να τους λέει «τι πρέπει να φτιάξουν». Το κέρδος είναι της τσέπης μας και του περιβάλλοντος, αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό ίσως περιορίσει λίγο τη σχεδιαστική καινοτομία (π.χ. πολύ λεπτά κινητά).

Ποια από αυτές τις αλλαγές θεωρείς πιο σημαντική για την καθημερινότητά σου



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε φάση υλοποίησης η ανάπλαση του παλαιού αμαξοστασίου ΟΣΕ – Επίσκεψη Τσίρμπα στο έργο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε φάση υλοποίησης η ανάπλαση του παλαιού αμαξοστασίου ΟΣΕ – Επίσκεψη Τσίρμπα στο έργο.
Decoupage σε ψάθινα καπέλα, τσάντες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Decoupage σε ψάθινα καπέλα, τσάντες
Μετατίθεται για το 2027 η υποχρεωτική τοποθέτηση νέων kit πρώτων βοηθειών στα οχήματα
Μετατίθεται για το 2027 η υποχρεωτική τοποθέτηση νέων kit πρώτων βοηθειών στα οχήματα
Ακύλας: Ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή περιοδεία πριν τη Eurovision – Η Παρθένα Χοροζίδου στο πλευρό του στη Βιέννη
Ακύλας: Ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή περιοδεία πριν τη Eurovision – Η Παρθένα Χοροζίδου στο πλευρό του στη Βιέννη
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026: Ενίσχυση πρόληψης σε όλες τις ηλικίες
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026: Ενίσχυση πρόληψης σε όλες τις ηλικίες
Η Ένωση Επαγγελματιών Μαγερικής Ελλάδας σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!
Η Ένωση Επαγγελματιών Μαγερικής Ελλάδας σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τις σιδηροδρομικές και πολυτροπικές μεταφορές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τις σιδηροδρομικές και πολυτροπικές μεταφορές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα τρένα της Σαουδικής Αραβίας μετέφεραν 4 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων, πάνω από 45 εκατομμύρια επιβάτες το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Τα τρένα της Σαουδικής Αραβίας μετέφεραν 4 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων, πάνω από 45 εκατομμύρια επιβάτες το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πότε θα προσαυξάνεται η σύνταξη.
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πότε θα προσαυξάνεται η σύνταξη.
Η διαχρονική γοητεία του κλασικού και του ασπρόμαυρου σε 54τμ
Η διαχρονική γοητεία του κλασικού και του ασπρόμαυρου σε 54τμ
Σταύρος Παπασωτηρίου: Επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή Φλώρινα – Θεσσαλονίκη από την Τρίτη 5 Μαΐου.
Σταύρος Παπασωτηρίου: Επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή Φλώρινα – Θεσσαλονίκη από την Τρίτη 5 Μαΐου.
Eurostat: Οι εξαγωγές φαρμάκων στήριξαν σχεδόν 1 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ το 2023
Eurostat: Οι εξαγωγές φαρμάκων στήριξαν σχεδόν 1 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ το 2023