Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί στον απόλυτο «ρυθμιστή» της τεχνολογίας, και το 2026 βρίσκει την αγορά των smartphone να έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας των αυστηρών οδηγιών της Ε.Ε. Δεν πρόκειται πια για προθέσεις, αλλά για μια πραγματικότητα που έχει αναγκάσει κολοσσούς όπως η Apple και η Samsung να αλλάξουν τον τρόπο που σχεδιάζουν τις συσκευές τους σύμφωνα με το freegr.gr.

Εδώ είναι οι 4 μεγάλες αλλαγές που βιώνουμε αυτή τη στιγμή:

1. Το τέλος του «χάους» των καλωδίων (USB-C παντού)

Από τα τέλη του 2024, η θύρα USB-C έγινε υποχρεωτική για όλα τα νέα κινητά, tablet και κάμερες που πωλούνται στην Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα: Ακόμα και η Apple «συνθηκολόγησε» πλήρως. Σήμερα, το 2026, δεν χρειάζεται να δανείζεσαι διαφορετικό καλώδιο από τον φίλο σου που έχει άλλη μάρκα κινητού. Ένας φορτιστής αρκεί για όλα, μειώνοντας δραστικά τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

2. Η μεγάλη επιστροφή: Αποσπώμενες Μπαταρίες

Αυτή είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή αλλαγή. Η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. ορίζει ότι μέχρι το 2027, οι χρήστες πρέπει να μπορούν να αφαιρούν και να αντικαθιστούν τις μπαταρίες των κινητών τους εύκολα, χωρίς ειδικά εργαλεία.

Σήμερα (2026): Οι κατασκευαστές έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τις υπερβολικές ποσότητες κόλλας στο εσωτερικό των συσκευών. Τα κινητά γίνονται ξανά «αρθρωτά» (modular), θυμίζοντας κάτι από την ευκολία των 00s, αλλά με τη στεγανότητα (IP68) του σήμερα.

3. Ψηφιακές Αγορές (DMA): Αντίο στα Μονοπώλια

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) άλλαξε το λογισμικό που τρέχει στην τσέπη μας:

Εναλλακτικά App Stores: Στο iPhone μπορείς πλέον να εγκαταστήσεις εφαρμογές εκτός του App Store της Apple.

Διαλειτουργικότητα: Η Ε.Ε. πίεσε ώστε οι μεγάλες πλατφόρμες μηνυμάτων (όπως το WhatsApp) να μπορούν να «επικοινωνούν» με μικρότερες εφαρμογές, ώστε να μη νιώθεις «εγκλωβισμένος» σε ένα οικοσύστημα.

4. Το «Δικαίωμα στην Επισκευή» (Right to Repair)

Ξέχνα τα κινητά που αν χαλούσε η οθόνη, η επισκευή κόστιζε όσο ένα καινούργιο. Η Ε.Ε. επιβάλλει πλέον:

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7-10 χρόνια.

Πρόσβαση σε εγχειρίδια επισκευής για όλους, όχι μόνο για τα εξουσιοδοτημένα service.

Software updates για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε η συσκευή σου να μη θεωρείται «αρχαία» μέσα σε δύο χρόνια.

Με λίγα λόγια: Η Ευρώπη σταμάτησε να ρωτάει τους κατασκευαστές «τι θέλουν να φτιάξουν» και άρχισε να τους λέει «τι πρέπει να φτιάξουν». Το κέρδος είναι της τσέπης μας και του περιβάλλοντος, αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό ίσως περιορίσει λίγο τη σχεδιαστική καινοτομία (π.χ. πολύ λεπτά κινητά).

Ποια από αυτές τις αλλαγές θεωρείς πιο σημαντική για την καθημερινότητά σου

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.