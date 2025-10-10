2025-10-10 08:23:39
Πρεμιέρα έκανε το πολυαναμενόμενο ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers» με παρουσιαστές την Πόπη Μαλλιωτάκη και τον Βασίλη Λαζαρίδη στο YouTube.

Μαμά και γιος θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά μαζί το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers» και έκαναν πρεμιέρα χθες στις 12:00 στο επίσημο κανάλι της εκπομπής τους στο YouTube με πρώτο προορισμό την Κωνσταντινούπολη! Ο Βασίλης Λαζαρίδης καλωσόρισε το κοινό και στη συνέχεια τη σκυτάλη ανέλαβε η Πόπη Μαλλιωτάκη μιλώντας για τα αξιοθέατα της πόλης.

Εντυπωσιακά πλάνα, πλουμιστές φορεσιές αλλά και.. πασαρέλα ήταν μερικά από όσα παρακολουθήσαμε στην πρεμιέρα της τραγουδίστριας και του νεαρού μοντέλου. Το ταξίδι τους στη γειτονική Τουρκία έχει χωριστεί σε δύο επεισόδια και αυτή την εβδομάδα δημοσιεύτηκε το πρώτο επεισόδιο. Φυσικά, οι δυο τους δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν και τις «μαϊμού τσάντες» που βρίσκονται στην κεντρική αγορά της πόλης και φημίζονται για την ποιότητα τους δείχνοντας στο κοινό που τους ακολουθεί τις ποιότητες και τις τιμές. Η Πόπη Μαλλιωτάκη επέλεξε 10 τσάντες διάσημων οίκων μόδας, τις οποίες κοστολόγησαν 2.200 ευρώ.



https://youtu.be/jn-HpSWxP0w?si=GVWCdKUzcn998tNG







Πηγή: tvnea.com
