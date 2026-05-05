2026-05-05 07:01:06

Στη Φλώρινα για το δοκιμαστικό δρομολόγιο ενόψει της επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινας – Θεσσαλονίκης, θα μεταβεί ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.Ο αναπληρωτής υπουργός αναμένεται να συμμετάσχει στο συμβολικό δρομολόγιο σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, το οποίο θα ξεκινήσει από την πόλη της Έδεσσας στις 11:00, με στάση στο Αμύνταιο και άφιξη στη Φλώρινα στις 12:40. sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ