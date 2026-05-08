Η κυπριακή αποστολή ανεβάζει στροφές όσο πλησιάζει η ώρα για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την Antigoni να πραγματοποιεί τις τελευταίες της πρόβες για το «Jalla». Τα πρώτα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσα από τα επίσημα social media του διαγωνισμού δίνουν μια πρώτη εικόνα από τη σκηνική παρουσία που ετοιμάζει η τραγουδίστρια.

Στο σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε, η Antigoni εμφανίζεται γεμάτη ενέργεια και ρυθμό, έχοντας στο πλευρό της τέσσερις χορεύτριες, σε μια performance με έντονη κίνηση και δυναμική ατμόσφαιρα. Η σκηνική προσέγγιση φαίνεται να κινείται σε μοντέρνους και εκρηκτικούς ρυθμούς, με στόχο να ξεχωρίσει στον φετινό διαγωνισμό.

Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, το βράδυ της Πέμπτης, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αργότερα στη Βιέννη.







