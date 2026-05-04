Ημερομηνία 4/5/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από αύριο Τρίτη 5 Μαΐου 2026, θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής του αγωγού για το έργο του βιολογικού της Αλυζίας στην είσοδο της Κανδήλας από Βάρνακα (από την γέφυρα στο «Γαρδί», μέχρι την πλατεία της Κανδήλας)....

