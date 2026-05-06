





Έντονο παρασκήνιο καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στον τηλεοπτικό χώρο, με εξελίξεις που αφορούν τόσο τον Βασίλη Παπαδρόσο όσο και τη Σία Κοσιώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρης Μελάς στο Newsit, ο Βασίλης Παπαδρόσος βρίσκεται στο «στόχαστρο» δύο μεγάλων καναλιών, του Alpha και του ANT1. Όπως αναφέρεται, το έμπειρο στέλεχος έχει ήδη δεχτεί προσεγγίσεις από υψηλόβαθμα στελέχη των δύο σταθμών, ενώ τα σενάρια που τον θέλουν σε επαφές με την EΡΤ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν νέες επαφές με τους δύο ιδιωτικούς σταθμούς, γεγονός που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησής του.

Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά τη Σία Κοσιώνη, οι ίδιες πληροφορίες ξεκαθαρίζουν πως, παρά τη φημολογία, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επαφή με άλλα τηλεοπτικά κανάλια. Τα σενάρια που τη θέλουν να κατευθύνεται προς την ΕΡΤ και συγκεκριμένα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ERT1 διαψεύδονται κατηγορηματικά, καθώς δεν συνάδουν ούτε με τις δικές της κινήσεις ούτε με τον σχεδιασμό της δημόσιας τηλεόρασης. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι το συγκεκριμένο δελτίο παρουσιάζει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος διαθέτει ενεργό συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στον ΣΚΑΪ είναι καταιγιστικές, καθώς –όπως σημειώνει ο Γρηγόρης Μελάς– βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές ανάμεσα στη Σία Κοσιώνη και τη διοίκηση του σταθμού, προκειμένου να παρουσιάσει πρόωρα το τελευταίο της κεντρικό δελτίο, την Παρασκευή 8 Μαΐου. Μια αποχώρηση που έρχεται νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου της και, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μόνο «βελούδινη» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Αντιθέτως, όλα δείχνουν πως πρόκειται για έναν «ακανθώδη χωρισμό» μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνεργασίας, με έντονο παρασκήνιο και πολλές πτυχές που αναμένεται να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Οι επίσημες ανακοινώσεις μπορεί να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο η πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες φαίνεται σαφώς πιο σύνθετη.

