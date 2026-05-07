Ημερομηνία 7/5/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε κατοίκους και επισκέπτες του Αστακού ότι, λόγω των εργασιών της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού, η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της πλατείας (Φαρμακείο Μάντζαρη), έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (πεζόδρομος Α’ φάσης ανάπλασης), θα παραμείνει κλειστή ως το πέρας των εργασιών....

