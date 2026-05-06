2026-05-06 10:35:28
Καθαρή πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη για το «Το Πρωινό», που σημείωσε 17.0%, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 9.1%, ενώ το «Buongiorno» ακολούθησε με 8.5%.
Πιο πίσω κινήθηκαν το «Πρωίαν σε είδον» με 7.1% και το «Breakfast@Star» με 7.0%, με μικρές διαφορές μεταξύ τους.
Στη χαμηλότερη κλίμακα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 6.9% και το «10 Παντού» με 5.0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
