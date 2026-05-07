2026-05-07 19:11:33
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Η Ελλάδα πέφτει στα στοιχήματα, αλλά αποθεώνεται στη Βιέννη



Η εικόνα στα στοιχήματα της φετινής Eurovision Song Contest 2026 συνεχίζει να αλλάζει από ώρα σε ώρα, με την Ελλάδα να παραμένει μεν στα υψηλά στρώματα των αποδόσεων, αλλά να καταγράφει νέα αισθητή πτώση το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των bookmakers, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 13%, την ώρα που η Φιλανδία έχει εκτοξευθεί στην κορυφή φτάνοντας ακόμη και το 34%. Η μεταβολή αυτή έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις ανάμεσα στους eurofans, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες η Ελλάδα θεωρούνταν από πολλούς ένα από τα απόλυτα φαβορί της διοργάνωσης.

Η πτώση της χώρας μας στις στοιχηματικές πλατφόρμες ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν πως οι τελευταίες πρόβες δεν ενθουσίασαν όσο αναμενόταν τους bookmakers και ορισμένους αναλυτές του διαγωνισμού. Από την άλλη, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η ελληνική συμμετοχή αντιμετωπίζεται πιο «σκληρά» σε σχέση με άλλες χώρες, παρά τη δυναμική που φαίνεται να έχει αποκτήσει μέσα στη διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι πως η εικόνα που επικρατεί στη Βιέννη δεν συμβαδίζει απόλυτα με τα στοιχήματα. Αντίθετα, το κλίμα γύρω από την ελληνική αποστολή παραμένει ιδιαίτερα θερμό, με πολλούς fans του διαγωνισμού να εκφράζονται θετικά για την παρουσία της Ελλάδας τόσο μέσα στο arena όσο και στα social media. Μάλιστα, αρκετοί θεωρούν πως η ελληνική συμμετοχή είναι από εκείνες που μπορούν να «εκτοξευθούν» τη βραδιά του τελικού, ανεξάρτητα από τη στιγμιαία εικόνα των αποδόσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι ισορροπίες στη φετινή Eurovision  δείχνουν πιο ρευστές από ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δήμος Ξηρομέρου – Κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, λόγω των εργασιών της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμος Ξηρομέρου – Κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, λόγω των εργασιών της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού.
Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/5/2026)
Eurovision 2026: Μικρή LED οθόνη και εικόνα που απογοητεύει
Eurovision 2026: Μικρή LED οθόνη και εικόνα που απογοητεύει
Συντάξεις: Όπου φύγει - φύγει και το 2026 - Γιατί πάμε για ρεκόρ αιτήσεων
Συντάξεις: Όπου φύγει - φύγει και το 2026 - Γιατί πάμε για ρεκόρ αιτήσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα Πεζογέφυρα Επταλόφου: Στην τελική ευθεία το έργο. Δείτε το βίντεο!
Νέα Πεζογέφυρα Επταλόφου: Στην τελική ευθεία το έργο. Δείτε το βίντεο!
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Ινδία: Τρένο μεταφέρει 227 μπουλντόζες από τη Γκαζιαμπάντ στη Χάουρα και γίνεται viral!
Ινδία: Τρένο μεταφέρει 227 μπουλντόζες από τη Γκαζιαμπάντ στη Χάουρα και γίνεται viral!
Το Πακιστάν και το Ιράν συζητούν σιδηροδρομική συνεργασία και περιφερειακή συνδεσιμότητα.
Το Πακιστάν και το Ιράν συζητούν σιδηροδρομική συνεργασία και περιφερειακή συνδεσιμότητα.
Άκης Πετρετζίκης: Σενάρια για νέα τηλεοπτική στέγη...
Άκης Πετρετζίκης: Σενάρια για νέα τηλεοπτική στέγη...