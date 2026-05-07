





Η εικόνα στα στοιχήματα της φετινής Eurovision Song Contest 2026 συνεχίζει να αλλάζει από ώρα σε ώρα, με την Ελλάδα να παραμένει μεν στα υψηλά στρώματα των αποδόσεων, αλλά να καταγράφει νέα αισθητή πτώση το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των bookmakers, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 13%, την ώρα που η Φιλανδία έχει εκτοξευθεί στην κορυφή φτάνοντας ακόμη και το 34%. Η μεταβολή αυτή έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις ανάμεσα στους eurofans, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες η Ελλάδα θεωρούνταν από πολλούς ένα από τα απόλυτα φαβορί της διοργάνωσης.

Η πτώση της χώρας μας στις στοιχηματικές πλατφόρμες ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν πως οι τελευταίες πρόβες δεν ενθουσίασαν όσο αναμενόταν τους bookmakers και ορισμένους αναλυτές του διαγωνισμού. Από την άλλη, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η ελληνική συμμετοχή αντιμετωπίζεται πιο «σκληρά» σε σχέση με άλλες χώρες, παρά τη δυναμική που φαίνεται να έχει αποκτήσει μέσα στη διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι πως η εικόνα που επικρατεί στη Βιέννη δεν συμβαδίζει απόλυτα με τα στοιχήματα. Αντίθετα, το κλίμα γύρω από την ελληνική αποστολή παραμένει ιδιαίτερα θερμό, με πολλούς fans του διαγωνισμού να εκφράζονται θετικά για την παρουσία της Ελλάδας τόσο μέσα στο arena όσο και στα social media. Μάλιστα, αρκετοί θεωρούν πως η ελληνική συμμετοχή είναι από εκείνες που μπορούν να «εκτοξευθούν» τη βραδιά του τελικού, ανεξάρτητα από τη στιγμιαία εικόνα των αποδόσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι ισορροπίες στη φετινή Eurovision δείχνουν πιο ρευστές από ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό.

