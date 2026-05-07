2026-05-07 18:59:16
Φωτογραφία για Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
Μια διήμερη εμπειρία για φαρμακοποιούς, αφιερωμενη στην ισορροπία, την ευεξία και την προσωπική ενδυνάμωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 23 Μαΐου 09:00 - 19:00

Mindfulness Session

Βιωματικό Session Care for the Carer: φροντίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο

Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, BE YOURSELF Συμβουλευτική * Coaching * Ψυχοθεραπεία

Ηγέτης πρώτα του εαυτού σου: το πιο σημαντικό leadership skill

Ντανιέλα Μάλο, Head of Business Unit Consumer Healthcare, Vian

«Επαναπροσδιορίζοντας την Ευτυχία»: Μια παύση πέρα από την αναζήτηση

Χριστίνα Ευγενίδου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια εφήβων και ενηλίκων

Wellbeing & Επιχειρείν στον σύγχρονο χώρο υγείας

Απόστολος Καραμπίνης, CEO, Karabinis Medical

«SKIN LONGEVITY: Επιστημονικά Δεδομένα και Καινοτόμα Συστατικά στη Διαχείριση της Γήρανσης του Δέρματος»


Τόλης Γιακουμάκης, Επιστημονικός Διευθυντής L'Oreal Dermatological Beauty

Έναρξη της Εκδήλωσης - Χαιρετισμοί

Κυριακή 24 Μαΐου 09:00 - 13:30

Morning Yoga Session – Sun Salutation

Late Breakfast & Networking

Longevity και Εμμηνόπαυση

Dr. Μαρία Ψωμά, Βιοπαθολόγος

Με την υποστήριξη της Menarini Hellas

«Change your mindset before the market blocks you»

Το φαρμακείο απαιτεί νέα πεποίθηση, νέα συμπεριφορά, νέες υπηρεσίες υγείας και πρόληψης

Χριστίνα Πούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος DYONMED A.E

Πεζοπορία στον Όλυμπο (προαιρετικά)

Κάντε την εγγραφή σας:

https://events.confio.gr/care4cares/
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δήμος Ξηρομέρου – Κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, λόγω των εργασιών της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμος Ξηρομέρου – Κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, λόγω των εργασιών της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού.
Eurovision 2026: Η Ελλάδα πέφτει στα στοιχήματα, αλλά αποθεώνεται στη Βιέννη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Η Ελλάδα πέφτει στα στοιχήματα, αλλά αποθεώνεται στη Βιέννη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η Ελλάδα πέφτει στα στοιχήματα, αλλά αποθεώνεται στη Βιέννη
Eurovision 2026: Η Ελλάδα πέφτει στα στοιχήματα, αλλά αποθεώνεται στη Βιέννη
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/5/2026)
Eurovision 2026: Μικρή LED οθόνη και εικόνα που απογοητεύει
Eurovision 2026: Μικρή LED οθόνη και εικόνα που απογοητεύει
Συντάξεις: Όπου φύγει - φύγει και το 2026 - Γιατί πάμε για ρεκόρ αιτήσεων
Συντάξεις: Όπου φύγει - φύγει και το 2026 - Γιατί πάμε για ρεκόρ αιτήσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα Πεζογέφυρα Επταλόφου: Στην τελική ευθεία το έργο. Δείτε το βίντεο!
Νέα Πεζογέφυρα Επταλόφου: Στην τελική ευθεία το έργο. Δείτε το βίντεο!
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 7/5/2026: Εργασίες ημέρας
Ινδία: Τρένο μεταφέρει 227 μπουλντόζες από τη Γκαζιαμπάντ στη Χάουρα και γίνεται viral!
Ινδία: Τρένο μεταφέρει 227 μπουλντόζες από τη Γκαζιαμπάντ στη Χάουρα και γίνεται viral!
Το Πακιστάν και το Ιράν συζητούν σιδηροδρομική συνεργασία και περιφερειακή συνδεσιμότητα.
Το Πακιστάν και το Ιράν συζητούν σιδηροδρομική συνεργασία και περιφερειακή συνδεσιμότητα.
Άκης Πετρετζίκης: Σενάρια για νέα τηλεοπτική στέγη...
Άκης Πετρετζίκης: Σενάρια για νέα τηλεοπτική στέγη...