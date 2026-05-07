Μια διήμερη εμπειρία για φαρμακοποιούς, αφιερωμενη στην ισορροπία, την ευεξία και την προσωπική ενδυνάμωση.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣάββατο 23 Μαΐου 09:00 - 19:00Mindfulness SessionΒιωματικό Session Care for the Carer: φροντίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλοΕλισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, BE YOURSELF Συμβουλευτική * Coaching * ΨυχοθεραπείαΗγέτης πρώτα του εαυτού σου: το πιο σημαντικό leadership skillΝτανιέλα Μάλο, Head of Business Unit Consumer Healthcare, Vian«Επαναπροσδιορίζοντας την Ευτυχία»: Μια παύση πέρα από την αναζήτησηΧριστίνα Ευγενίδου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια εφήβων και ενηλίκωνWellbeing & Επιχειρείν στον σύγχρονο χώρο υγείαςΑπόστολος Καραμπίνης, CEO, Karabinis Medical«SKIN LONGEVITY: Επιστημονικά Δεδομένα και Καινοτόμα Συστατικά στη Διαχείριση της Γήρανσης του Δέρματος»Τόλης Γιακουμάκης, Επιστημονικός Διευθυντής L'Oreal Dermatological BeautyΈναρξη της Εκδήλωσης - ΧαιρετισμοίΚυριακή 24 Μαΐου 09:00 - 13:30Morning Yoga Session – Sun SalutationLate Breakfast & NetworkingLongevity και ΕμμηνόπαυσηDr. Μαρία Ψωμά, ΒιοπαθολόγοςΜε την υποστήριξη της Menarini Hellas«Change your mindset before the market blocks you»Το φαρμακείο απαιτεί νέα πεποίθηση, νέα συμπεριφορά, νέες υπηρεσίες υγείας και πρόληψηςΧριστίνα Πούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος DYONMED A.EΠεζοπορία στον Όλυμπο (προαιρετικά)