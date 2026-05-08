Όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί ήδη στον ΕΟΠΥΥ αναμένεται να ενταχθούν και τα σκευάσματα για τους πάσχοντες από ηπατίτιδα Β και άσθμα.

Να σημειωθεί εδώ ότι η έναρξη της διαδικασίας έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 2026, με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ όπου οι ενδιαφερόμενοι απέκτησαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν το αίτημα τους για την ένταξη τους στο πρόγραμμα διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον Οργανισμό μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Η πρώτη φάση της νέας διαδικασίας ξεκίνησε με την ένταξη αντικαρκινικών θεραπειών για διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και φαρμάκων για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, καλύπτοντας περίπου 24.000 δικαιούχους.

Στη δεύτερη φάση, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου, εντάχθηκαν βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, οι οποίοι αφορούν επιπλέον 23.000 ασθενείς.

Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να...

... προστεθούν θεραπείες για την ηπατίτιδα Β και το άσθμα, διευρύνοντας την κάλυψη σε ακόμη 18.000 ασθενείς.

Δωρεάν τα ακριβά φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Συνολικά, η μεταρρύθμιση αφορά ήδη περίπου 67.000 ασφαλισμένους, από το σύνολο των 180.000 πολιτών που λαμβάνουν σε σταθερή βάση Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Να υπενθυμιστεί εδώ πώς η παραλαβή των φαρμάκων πραγματοποιείται με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και στη συνέχεια επιλέγει το φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία, όπου πραγματοποιήθηκε η διάθεση Φαρμάκου Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε δικαιούχο ασθενή από φαρμακείο της γειτονιάς του. Στην επίσκεψη παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς.

Παίρνοντας το λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανος, γιατί καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε ίσως εδώ και είκοσι χρόνια. Πλέον οι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να διαλέγουν το φαρμακείο της επιλογής τους και να λαμβάνουν από εκεί το φαρμακό τους».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ. Απόστολος Βαλτάς ανέφερε: « έχουμε 10.700 σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα. Από τα πιο απομακρυσμένα νησιά, μέχρι τις πιο παραμεθόριες περιοχές. Τι πετυχαίνουμε; Το να μην ταλαιπωρείται ο Έλληνας ασθενής και πιστεύω κύριε Υπουργέ, ότι αν δεν το υποστηρίζατε εσείς, δεν θα γινόταν. Θα το λέω συνεχώς. Εσείς το πιστέψατε και εσείς είσαστε αυτός που το πέτυχε. Να έρθουν τα φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς».

Ο δικαιούχος – ασθενής του προγράμματος σημείωσε πώς είναι τομή αυτό που κάνετε. Προσωπικά ωφελούμαι πάρα πολύ από το πρόγραμμα. Παίρνω δυο φορές την ημέρα χάπια για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Μέχρι τώρα πήγαινα στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι είτε εγώ είτε κάποιος δικός μου άνθρωπος για να παραλάβουμε το φάρμακο. Είχε μια απίστευτη ταλαιπωρία όλο αυτό. Ο φαρμακοποιός είναι πολλές φορές για τον ασθενή ο άνθρωπός του».

