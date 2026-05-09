Σε συνέχεια των παραπάνω δηλώσεων και της επίσκεψης σε ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τη νέα δυνατότητα των ασφαλισμένων να παραλαμβάνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα χιλιάδων ασθενών, καθώς φέρνει τη διάθεση των ΦΥΚ πιο κοντά στον πολίτη, μειώνοντας την ταλαιπωρία, τις μετακινήσεις και την...

.... αναμονή στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Το βίντεο έρχεται να ενισχύσει επικοινωνιακά το μήνυμα ότι το φαρμακείο της γειτονιάς μπορεί να αποτελέσει βασικό σημείο πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες υψηλού κόστους, με ασφάλεια, εγγύτητα και φαρμακευτική καθοδήγηση.

