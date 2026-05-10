2026-05-10 16:14:25

Αντιπαράθεση υπήρξε μεταξύ της διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και συνδικαλιστών που πήραν την πρωτοβουλία να ασκήσουν έντονη κριτική για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί πολλοί φαρμακοποιοί προσπαθώντας να εγγραφούν στη νέα πύλη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) την οποία προωθεί ο ΕΟΠΥΥ.



Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχημαστισμού ο ΕΟΠΥΥ υλοποιεί μία ψηφιακή μετάβαση. Έτσι λοιπόν εγκαινιάζει την καινούργια πύλη ΚΜΕΣ, δηλαδή την καινούργια πύλη απεικόνισης της υποβολής και εκκαθάρισης των συνταγών, σε ένα καινούργιο περιβάλλον στο οποίο θα αλλάξει η διαδικασία εισόδου και από τους κωδικούς φαρμακείου, οι φαρμακοποιοί πλέον οφείλουν να μπαίνουν με προσωπικούς κωδικούς του υπεύθυνου για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακοποιού.



Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ταυτοποίησης όλων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, μέσω ενός μηχανισμού ταυτοποίησης που λέγεται SSO ΕΟΠΥΥ και δεν αφορά μόνο τους φαρμακοποιούς. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να ταυτοποιηθούν ως φυσικά πρόσωπα όπως και όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών στον ΕΟΠΥΥ ώστε με τους κωδικούς φυσικού προσώπου να εισέρχονται στη νέα πύλη ΚΜΕΣ.



