Οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη ηλιοφάνεια και η μειωμένη υγρασία του καλοκαιριού επηρεάζουν έντονα την εικόνα και την υγεία των φυτών. Με μερικές βασικές φροντίδες και σωστές κινήσεις στο πότισμα, την προστασία και την συντήρηση, ο κήπος μπορεί να παραμείνει υγιής, δροσερός και γεμάτος χρώμα ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

1. Το σωστό πότισμα είναι το πιο σημαντικό

Το βαθύ και σωστό πότισμα βοηθά τα φυτά να αναπτύξουν πιο ανθεκτικό ριζικό σύστημα και να αντέχουν περισσότερο στην ζέστη.

Χρήσιμες συμβουλές Ποτίζετε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα Αποφύγετε το συχνό επιφανειακό πότισμα Ελέγχετε την υγρασία του χώματος πριν ποτίσετε Τα φυτά σε γλάστρες χρειάζονται συχνότερο πότισμα Χρησιμοποιήστε πιατάκια μόνο όπου είναι απαραίτητοΣτην προσπάθεια να διατηρήσετε την υγρασία του χώματος βεβαιωθείτε ότι δεν ποτίζετε τα φυτά υπερβολικά. Το διαρκώς υγρό χώμα συντελεί συχνά στο σάπισμα των ριζών.Αποφύγετε το κατάβρεγμα φυλλώματος και λουλουδιών, σε είδη που δεν είναι ανεκτικά σε αυτού του είδους την υγρασία και ειδικά σε ευαίσθητα και μικρού μεγέθους φυτά.2. Προστασία από τον έντονο ήλιο

Ο καυτός μεσημεριανός ήλιος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε φύλλα και άνθη, ιδιαίτερα σε φυτά που βρίσκονται σε γλάστρες ή σε νότιες θέσεις και πλήρως εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τι βοηθά Σκίαση με καλαμωτές ή πανιά σκίασης Μετακίνηση γλαστρών σε πιο προστατευμένα σημεία Ομαδοποίηση φυτών ώστε να διατηρείται περισσότερη υγρασία Αποφυγή μεταφυτεύσεων σε περιόδους καύσωνα 3. Καθαρισμός και σωστή συντήρηση

Τα ξερά φύλλα και άνθη επιβαρύνουν τα φυτά και ευνοούν την εμφάνιση ασθενειών.

Χρειάζεται τακτικά Αφαίρεση ξεραμένων λουλουδιών Κόψιμο καμένων ή αδύναμων φύλλων Καθαρισμός ζιζανίων από παρτέρια και γλάστρες Έλεγχος για έντομα ή σημάδια μυκητιάσεων. Σε περίπτωση που εμφανισθούν σημάδια ασθένειας αποτανθείτε σε ένα γεωπονικό κατάστημα και αποφύγετε λύσεις μη εξειδικευμένες πχ ψέκασμα με σαπουνόνερο, ξύδι, οινόπνευμα κλπ που τις περισσότερες φορές έχουν κάποιο αποτέλεσμα μόνο όταν εφαρμόζονται προληπτικά και όχι αφού εμφανισθεί το πρόβλημα.Για την προστασία των φυτών σε περιόδους παρατεταμένου καύσωνα περιορίστε κάθε περιττή εργασία στον κήπο όπως κλαδέματα, μεταφυτεύσεις. Τα φυτά χρειάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο στρες ώστε να διατηρηθούν υγιή μέχρι να πέσουν οι θερμοκρασίες και κατά το διάστημα αυτό φροντίστε μόνο να δέχονται τις ενδεδειγμένες για κάθε είδος ποσότητες νερού.4. Λίπανση με μέτρο

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού η υπερβολική λίπανση μπορεί να «στρεσάρει» τα φυτά, μειώνοντας την ανθοφορία και καθυστερώντας την γενική τους ανάπτυξη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η λίπανση σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ακόμη και γενικό μαρασμό.

Προτιμήστε Ήπια υγρά λιπάσματα Λίπανση μόνο σε υγιή και καλά ποτισμένα φυτά Μικρότερες ποσότητες ενισχυτικών σε περιόδους έντονης ζέστης και πλήρη παύση λίπανσης τα διαστήματα που επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. 5. Εδαφοκάλυψη για διατήρηση υγρασίας

Η εδαφοκάλυψη βοηθά σημαντικά στην προστασία του εδάφους από την υπερβολική εξάτμιση του νερού, κατά τις ζεστές περιόδους του καλοκαιριού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φλοιό πεύκου Βότσαλα Άχυρο Ξερά φύλλα Διακοσμητικό χαλίκι

Εκτός από πρακτική προστασία, η εδαφοκάλυψη βελτιώνει και αισθητικά την εικόνα των παρτεριών.

6. Προσοχή στα φυτά σε γλάστρες

Τα φυτά σε γλάστρες επηρεάζονται πολύ πιο γρήγορα από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Για καλύτερη προστασία Προτιμήστε ανοιχτόχρωμες γλάστρες και ποτίζετε συχνότερα φυτά τοποθετημένα σε πήλινες γλάστρες, καθώς σε αυτές το νερό εξατμίζεται γρηγορότερα σε σχέση με τις πλαστικές. Ελέγχετε καθημερινά την υγρασία του χώματος Αποφύγετε τις πολύ μικρές γλάστρες, η μικρή ποσότητα χώματος στεγνώνει πολύ γρηγορότερα. Μην αφήνετε το χώμα να στεγνώνει εντελώς, παρά μόνο επιφανειακά και μόνο σε φυτά που δεν έχουν ανάγκη μια ελαφρά μόνιμη υγρασία επιφανειακά του χώματος. 7. Επιλέξτε ανθεκτικά φυτά για το ελληνικό καλοκαίρι

Τα μεσογειακά και ξηρόφυτα είδη είναι πολύ πιο ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και στην μειωμένη υγρασία. Παχύφυτα, Κακτοειδή και είδη όπως Γκαζάνια, Βουκαμβίλια, Λαντάνα, Σάλβια, Λεβάντα, Πλουμπάγκο είναι κάποιες από τις επιλογές ώστε ο καλοκαιρινός σας κήπος να διαθέτει έντονο χρώμα χωρίς τα φυτά σας να κινδυνεύουν από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

soulouposeto

