Το καλοκαίρι τα ανθισμένα φυτά είναι το πιο «διακοσμητικό» στοιχείο κάθε εξωτερικού χώρου. Τα φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας γεμίζουν τον χώρο με χρώμα και δημιουργούν μια ζωντανή εικόνα στον κήπο ή στο μπαλκόνι, για όλο το διάστημα που οι εξωτερικοί χώροι του σπιτιού χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.

Πώς λειτουργούν στον χώρο τα φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας

Πολλά καλλωπιστικά ανθοφορούν επαναλαμβανόμενα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προσφέροντας έντονο χρώμα σε κήπους και μπαλκόνια. Ταυτόχρονα όμως συνθήκες ξηρασίας και υψηλές θερμοκρασίες ταλαιπωρούν τα φυτά, γι΄ αυτό και η βασική μας «επένδυση» σε καλοκαιρινής ανθοφορίας φυτά θα πρέπει να βασίζεται σε είδη ανθεκτικά, που δεν απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες.



Ο συνδυασμός πολυετών καλοκαιρινής ανθοφορίας με κάποια εποχιακά, για ακόμη πιο έντονο χρώμα, προσφέρει το καλύτερο οπτικά αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για φυτά τοποθετημένα σε παρτέρια είτε σε δοχεία φύτευσης.

Ανθεκτικά φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίαςΠετούνια

Η Πετούνια είναι από τις πιο κλασικές επιλογές για το καλοκαίρι, λόγω και των πολυάριθμων ποικιλιών της σε διάφορες αποχρώσεις. Σε γλάστρες και ζαρντινιέρες απλώνεται εύκολα και γεμίζει γρήγορα τον χώρο, δημιουργώντας μια συνεχή επιφάνεια ανθοφορίας. Πολύ όμορφη η εικόνα της και όταν τοποθετηθεί σε ψηλά σημεία ή κρεμαστές γλάστρες.

Γεράνι

Η πιο κλασσική επιλογή και ...σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού. Το Γεράνι αντέχει στον έντονο ήλιο και τη ζέστη και το μόνο που χρειάζεται για να ανθίζει επαναλαμβανόμενα είναι κόψιμο των μαραμένων λουλουδιών και πότισμα μόνο όταν το χώμα του στεγνώσει.



Ο συνδυασμός ποικιλιών διαφορετικής απόχρωσης στο ίδιο σημείο ή και δοχείο φύτευσης, δημιουργεί μια ακόμη πιο εντυπωσιακή και απόλυτα ...καλοκαιρινή εικόνα.

Βερβένα

Η Βερβένα με τα μικρά άνθη που εμφανίζονται σε συστάδες είναι ιδανική όχι μόνο για μεμεονωμένες φυτεύσεις αλλά και για να την συνδυάσετε στην ίδια γλάστρα με κάποια ακόμη καλοκαιρινής ανθοφορίας ή και μόνο πράσινα φυτά.

Καλιμπραχόη

Μια ...μικρή Πετούνια, αλλά με φύλλωμα και άνθη πιο λεπτής υφής και ακόμη πιο πλούσια ανθοφορία. Ιδανική και για κρεμαστές γλάστρες και ψηλά σημεία, ενώ η ελαφρώς «άναρχη» ανάπτυξη του φυλλώματος βοηθά να σπάσει η απόλυτη γεωμετρία όταν συνδυάζεται με φυτά ορθόκλαδης ή ευθείας παράπλευρης ανάπτυξης.

Γκαζάνια

Για έντονο πορτοκαλί χρώμα σε κήπους και μπαλκόνια. Η Γκαζάνια είναι από τα πιο κατάλληλα είδη καλοκαιρινής ανθοφορίας για τοποθέτηση σε πλήρως εκτεθειμένα σημεία, καθώς παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον ήλιοι και τη ζέστη, αρκεί να δέχεται όση ποσότητα νερού έχει ανάγκη.

Ζίνια

Όλου του ...κόσμου τα χρώματα από τον Μάϊο έως και τις αρχές του φθινοπώρου.



Τα λουλούδια της εκτός των άλλων είναι πολύ όμορφα και τοποθετημένα σε βάζα, ενώ η μοναδική φροντίδα που απαιτεί είναι το συχνό πότισμα, ακόμη και καθημερινά τις ιδιαίτερα ζεστές περιόδους του καλοκαιριού.

Καλέντουλα

Η Καλέντουλα με τα κίτρινα και πορτοκαλί λουλούδια είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδανική όχι μόνο για παρτέρια αλλά και για προσθέσετε έντονο χρώμα σε ένα μπαλκόνι τοποθετώντας Καλέντουλες σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες.

Πορτουλάκα

Έντονα χρώματα από το τέλος της άνοιξης και σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με ένα ανθεκτικό φυτό που δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη φροντίδα και μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, σε κήπους και μπαλκόνια. Σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σε συνδυασμό και με μεγαλύτερου ύψους φυτά, σε κρεμαστές γλάστρες, ακόμη και ως είδος εδαφοκάλυψης.

Διμορφοθήκη

Η δημοφιλής καλοκαιρινή ...μαργαρίτα. Σε αποχρώσεις λευκού, ροζ και μωβ και ανάλογα με το αν θα επιλέξετε ποικιλία ορθόκλαδη ή έρπουσα, η Διμορφοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο ενός κήπου ή σε δοχεία φύτευσης σε μπαλκόνι για χρώμα αλλά και πράσινο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Γκαούρα

Ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό, σχεδόν ξηροφυτικό, φυτό για ροζ και πράσινο χρώμα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δημιουργεί ένα πλούσιο φόντο τοποθετημένη όχι μόνο σε παρτέρια και εξωτερικούς περιβάλλοντες χώρους αλλά και σε μπαλκόνι. Τοποθετείστε σε μεγάλη χαμηλή ζαρντινιέρα 3-4 φυτά Γκαούρας για να δημιουργήσετε ένα σημείο με πλούσια βλάστηση που ταυτόχρονα, λόγω του ύψους του φυτού, μπορεί να δημιουργεί σκιά σε πιο ευαίσθητα είδη ή να λειτουργεί σαν ένας φυσικό διαχωριστικό στο μπαλκόνι σας.

Πελαργόνι

Το ...κρεμαστό Γεράνι, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και γεμάτο λουλούδια ήδη από το τέλος της άνοιξης και σχεδόν έως τα μέσα του φθινοπώρου. Κατάλληλο, εκτός των άλλων, και για ζαρντινιέρες στα κάγκελα μπαλκονιών όπου το κρεμοκλαδές φύλλωμά του δημιουργεί μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα.

Σάλβια

Η ...Φλόγα, ένα ιδιαίτερο δημοφιλές φυτό παλαιότερα και εξαιρετικά ανθεκτικό σε συνθήκες ξηρασίας. Πλέον διατίθεται σε πολλές υβριδικές ποικιλίες πολλών αποχρώσεων, εκτός του κόκκινου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένες ή μαζικές φυτεύσεις σε παρτέρια αλλά εξίσου όμορφη είναι η όψη της και τοποθετημένη σε δοχεία φύτευσης. Ο συνδυασμός φυτών Σάλβιας διαφορετικών αποχρώσεων στο ίδιο σημείο ή γλάστρα δημιουργεί μια ακόμη πιο εντυπωσιακή εικόνα.

Ντάλια

Λίγα φυτά μπορούν να προσθέσουν στον κήπο ή στο μπαλκόνι τόσο ...χρώμα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο οι Ντάλιες. Ξεχωρίζει για τα μεγάλα εντυπωσιακά άνθη, σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις αλλά και μορφολογία ανάλογα με την ποικιλία. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες φροντίδας και ένα από τα πιο βασικά για να διατηρούνται υγιείς και να ανθίζουν επαναλαμβανόμενα είναι το νερό του ποτίσματος να κατευθύνεται αποκλειστικά στις ρίζες, χωρίς να βρέχεται το φύλλωμα και τα λουλούδια.

