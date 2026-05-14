Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 48118 / 24.10.2025 ΚΥΑ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης συνταγών από τον ΕΟΠΥΥ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μέλη των οικογενειών τους, με την οποία ρυθμίζεται οριστικά το ζήτημα της αποζημίωσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που χορηγήθηκαν από ιδιωτικά φαρμακεία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026.

Η εξέλιξη αυτή επήλθε κατόπιν συνεχών θεσμικών παρεμβάσεων, πιέσεων και συντονισμένων ενεργειών του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας, προκειμένου να εξευρεθεί νομοθετική λύση για τα ΦΥΚ του ΥΠΕΘΑ, τα οποία είχαν εκτελεστεί από τα φαρμακεία μέσω των προγραμμάτων φαρμακείου μαζί με τις λοιπές συνταγές των ασφαλιστικών ταμείων ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ, κατά την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας εκτέλεσης συνταγών ΥΠΕΘΑ μέσω ΕΟΠΥΥ από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω ρύθμιση προβλέπεται...

ότι «τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, τα οποία χορηγήθηκαν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, αποζημιώνονται μέσω μεταφοράς σχετικής πίστωσης προς τον ΕΟΠΥΥ με ισόποση επιχορήγησή του».

Αναμένεται πλέον η εκκαθάριση από την ΚΜΕΣ για τους φαρμακοποιούς, των οποίων εκκρεμεί η εξόφληση της συγκεκριμένης υποβολής, βάσει του εν λόγω ΦΕΚ.

